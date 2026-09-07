Polițiștii locali pot înregistra intervențiile fără acordul persoanei. Imaginile pot deveni probe în instanță

Polițiștii locali din Slatina au început să folosească, de luni, camere video portabile în timpul acțiunilor din teren. Dispozitivele de tip bodycam vor înregistra atât video, cât și audio anumite interacțiuni cu cetățenii, iar materialele obținute vor putea fi transmise parchetelor sau instanțelor și utilizate ca probe.

Persoana filmată trebuie informată despre pornirea camerei, însă acordul acesteia nu este necesar pentru realizarea înregistrării, a declarat pentru AGERPRES șeful Poliției Locale Slatina, Cristinel Rădoi.

Noile echipamente vor fi utilizate în special în timpul legitimărilor, atunci când agenții constată contravenții sau infracțiuni și în cadrul intervențiilor care trebuie documentate.

La activarea dispozitivului, polițistul îl informează pe cetățean că interacțiunea este înregistrată audio-video.

„Vă aduc la cunoștință că sunteți înregistrat audio-video cu mijloacele din dotare”, este informarea pe care trebuie să o facă agentul, a explicat Cristinel Rădoi pentru AGERPRES.

Potrivit acestuia, înregistrarea nu depinde de consimțământul persoanei vizate. Dacă este necesar, imaginile pot fi solicitate ulterior de organele judiciare.

Primăria a alocat aproximativ 300.000 de lei pentru introducerea sistemului. Investiția acoperă atât camerele purtate de agenți, cât și infrastructura pentru descărcarea și păstrarea imaginilor, sistemele de prindere și licențele necesare.

Înainte de introducerea dispozitivelor pe teren, polițiștii locali au trecut printr-o perioadă de instruire de trei săptămâni, pregătirea urmând să continue.

Introducerea bodycam-urilor a fost posibilă în urma modificărilor legislative din acest an referitoare la Poliția Locală.

Sistemul a fost conceput astfel încât agenții care poartă camerele să nu poată elimina înregistrările realizate în timpul programului.

La începutul turei, polițistul ridică dispozitivul din dispecerat și consemnează acest lucru într-un registru. După cele opt ore de program, camera este predată în același mod. Descărcarea imaginilor se realizează automat atunci când echipamentul este pus la încărcat.

„Dispozitivele nu au funcție de ștergere, la aceste bodycamuri nu au posibilitatea de a șterge înregistrările ei (polițiștii care le poartă n.r.)”, a declarat Cristinel Rădoi pentru AGERPRES.

Conducerea Poliției Locale Slatina consideră că înregistrarea intervențiilor poate avea și un efect preventiv. O persoană care știe că discuția este filmată ar putea fi descurajată să încerce să ofere ceva unui agent pentru a evita o sancțiune.

În același timp, imaginile pot contribui la protejarea polițiștilor în cazul unor incidente sau acuzații și pot fi utile în situații de ultraj.

„Deci, în primul rând, scopul este de a diminua cât mai mult faptele de corupție. În al doilea rând, de a-i proteja pe ei împotriva săvârșirii infracțiunilor de ultraj”, a explicat șeful Poliției Locale Slatina.

Cristinel Rădoi a vorbit pentru AGERPRES și despre modul în care erau aplicate sancțiunile înainte de schimbarea administrației locale din 2024. Potrivit acestuia, ar fi existat o competiție între unii polițiști pentru a raporta cât mai multe amenzi.

Șeful instituției susține că un polițist este în prezent suspendat și cercetat pentru fals și uz de fals în legătură cu aplicarea unor sancțiuni despre care afirmă că ar fi fost fictive.

„Îmi povesteau că la un moment dat începuse un fel de întrecere între polițiștii locali, care să aplice mai multe sancțiuni contravenționale. Oricum, lucrul acesta s-a interzis complet. Așa ceva nu se întâmplă și nu a existat de când am venit eu. Da, dacă ai greșit, ai săvârșit o abatere gravă, plătești amenda. Dar în primul rând mergem pe prevenție”, a declarat Rădoi pentru AGERPRES.

Conducerea instituției susține că obiectivul este ca activitatea polițiștilor locali să fie orientată în primul rând spre prevenție și sprijinirea cetățenilor, iar sancțiunile să fie aplicate atunci când situația o impune.