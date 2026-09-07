Transportul feroviar va fi oprit complet în Țările de Jos. MAE emite o atenționare de călătorie pentru români

Românii care se află în Țările de Jos sau intenționează să călătorească în această țară sunt avertizați că miercuri, 9 septembrie, sunt așteptate perturbări majore ale transportului. O grevă generală a angajaților din transportul feroviar și transportul public local va duce la oprirea trenurilor și ar putea paraliza transportul în comun în mai multe orașe.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie și le recomandă cetățenilor români să își verifice din timp traseele și variantele alternative de transport.

Cea mai importantă perturbare anunțată pentru 9 septembrie privește transportul feroviar. Potrivit MAE, circulația trenurilor interne și internaționale va fi oprită complet pe durata grevei.

Va exista însă o excepție: trenul de tip „sprinter” care asigură legătura cu Aeroportul Schiphol din Amsterdam va continua să circule.

Situația poate afecta atât persoanele care intenționează să se deplaseze între orașele din Țările de Jos, cât și călătorii care folosesc trenurile internaționale pentru a ajunge sau a pleca din această țară.

Pentru românii care au programate zboruri, MAE recomandă verificarea cu atenție a posibilităților de deplasare către aeroport, mai ales în condițiile în care efectele grevei nu se limitează la transportul feroviar.

Greva generală îi vizează și pe angajații din transportul public local. Autoritățile se așteaptă ca serviciile de transport în comun să fie suspendate în mai multe orașe din Țările de Jos.

În aceste condiții, călătorii trebuie să ia în calcul posibile dificultăți în utilizarea mijloacelor obișnuite de transport și să verifice înainte de plecare informațiile furnizate de operatorii locali.

MAE îi sfătuiește pe cetățenii români să consulte din timp situația curselor feroviare prin intermediul operatorului național NS și să urmărească paginile oficiale ale companiilor locale de transport pentru eventuale modificări de program.

Persoanele care au planificate deplasări în Țările de Jos în ziua grevei sunt sfătuite să ia în calcul timpi suplimentari pentru călătorie și să verifice situația transportului înainte de plecare.

Atenționarea este importantă inclusiv pentru românii aflați în tranzit, deoarece oprirea circulației feroviare internaționale poate afecta conexiunile cu alte state europene.

Informații și recomandări actualizate pentru cetățenii români sunt disponibile și pe paginile Ambasadei României la Haga și Ministerului Afacerilor Externe.

Cetățenii români aflați în Țările de Jos și care au nevoie de asistență consulară pot contacta Secția Consulară a Ambasadei României la Haga la numerele +31 70 354 15 80, +31 70 322 86 12 și +31 70 331 99 80.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, românii au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Haga: +31 651 596 107.

MAE reamintește, totodată, că persoanele care pleacă în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, prin care pot consulta informații, alerte și recomandări de călătorie.