Șantierul Naval Mangalia, scos la licitație pentru 184 de milioane de euro. CITR anunță următoarele etape

Șantierul Naval Mangalia intră într-o nouă etapă, după falimentul companiei și eșecul planului de reorganizare. Activul, evaluat la 184 de milioane de euro, urmează să fie scos la licitație. Procedura ar putea continua la prețuri diferite dacă prima etapă nu atrage cumpărători.

CITR va continua, în urma sentinței pronunțate luni, demersurile pentru valorificarea Șantierului Naval Mangalia, prin organizarea de licitații în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă.

Potrivit unui comunicat al CITR, noul cadru de valorificare permite accelerarea procesului și organizarea succesivă a licitațiilor în cazul în care, la etapele anterioare, nu se înscriu participanți.

Prima licitație va porni de la 100% din valoarea de piață a activului, estimată la 184 de milioane de euro. În lipsa participanților, legislația permite continuarea procedurii la diferite valori procentuale, ceea ce poate facilita atragerea unui cumpărător.

CEO-ul CITR, Paul-Dieter Cîrlănaru, a precizat că obiectivul companiei este valorificarea Șantierului Naval Mangalia în condiții care să îi ofere o perspectivă reală de reintegrare în circuitul economic. El a explicat că aplicarea mecanismului prevăzut de Codul de Procedură Civilă permite desfășurarea unui proces mai dinamic și poate crește șansele de atragere a unui investitor.

Potrivit lui, miza procedurii nu se limitează la valorificarea activului, ci vizează și crearea condițiilor pentru reluarea activității economice, cu efecte pozitive pentru angajați, parteneri și economia locală.

„Obiectivul nostru rămâne valorificarea Şantierului Naval Mangalia în condiţii care să îi ofere o perspectivă reală de reinserţie în circuitul economic. Aplicarea mecanismului prevăzut de Codul de Procedură Civilă ne permite să avem un proces mai dinamic şi să creştem şansele de atragere a unui investitor. Dincolo de valorificarea activului, miza este crearea premiselor pentru reluarea activităţii economice şi pentru efectele pozitive pe care un şantier funcţional le poate genera pentru angajaţi, parteneri şi economia locală”, a declarat Cîrlănaru.

CITR va organiza etapele de valorificare cu respectarea prevederilor legale aplicabile și va comunica public calendarul și condițiile de participare la licitații, potrivit comunicatului companiei.

Șantierul Naval din Mangalia a intrat, în aprilie 2026, în procedură de faliment, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus. Ulterior, activitatea curentă a fost oprită treptat, iar procedurile de lichidare au fost demarate, potrivit informațiilor transmise la acel moment de CITR.

Compania a explicat c ă respingerea planului de reorganizare de către adunarea creditorilor a determinat trecerea șantierului în etapa de faliment. În această etapă, activitatea urma să fie oprită gradual, iar procedurile de lichidare să fie derulate în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit CITR, planul de reorganizare supus votului urmărea identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare pentru relansarea sa.