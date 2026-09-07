Autobuzele electrice din București, contra cronometru. Ciucu avertizează că 52,2 milioane de euro sunt în joc
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Ciprian Ciucu
Primăria Capitalei trebuie să finalizeze până în decembrie 2026 infrastructura necesară încărcării autobuzelor electrice, în caz contrar existând riscul pierderii unei finanțări nerambursabile de 52,2 milioane de euro. Avertismentul a fost făcut de primarul general Ciprian Ciucu, care a prezentat stadiul lucrărilor de la depoul Berceni.
Aici sunt amenajate 55 de stații de încărcare destinate autobuzelor electrice ale Capitalei. Alte 67 de puncte de încărcare urmează să fie realizate la depourile Bujoreni și Bucureștii Noi.
Lucrări în desfășurare la depoul Berceni
Potrivit lui Ciprian Ciucu, șantierul de la Berceni a avansat, iar una dintre lucrările importante este realizarea infrastructurii prin care va fi alimentată viitoarea rețea de încărcare.
„Avansează lucrările de modernizare a depoului Berceni, unde construim 55 de stații de încărcare!”, a transmis primarul general.
Până în prezent, muncitorii au săpat un canivou cu trei laturi, cu o lungime totală de 340 de metri. În această etapă sunt realizate lucrările de cofrare și armare, urmând turnarea betonului. Pentru această structură sunt utilizate peste 44 de tone de fier.
Prin interiorul construcției va fi instalată rețeaua electrică necesară alimentării celor 55 de autobuze care vor putea fi parcate de o parte și de alta.
Alte 67 de stații vor fi amenajate în două depouri
Proiectul nu se limitează la depoul Berceni. Municipalitatea pregătește încă 67 de stații de încărcare la depourile Bujoreni și Bucureștii Noi.
Noua infrastructură este necesară pentru folosirea la capacitate mai mare a flotei electrice. Cele 100 de autobuze electrice achiziționate de Capitală circulă deja, însă, potrivit primarului general, lipsa unui număr suficient de puncte de încărcare face ca acestea să nu poată fi scoase toate simultan pe trasee.
„Ele circulă prin București, dar nu toate în același timp, tocmai pentru că nu avem unde să le încărcăm”, a explicat Ciprian Ciucu.
Termen-limită în decembrie 2026
Miza finalizării lucrărilor este și una financiară. Capitala a atras în 2023 o finanțare nerambursabilă de 52,2 milioane de euro pentru achiziția celor 100 de autobuze electrice.
Contractul de finanțare impune însă realizarea infrastructurii necesare operării vehiculelor până în decembrie 2026. Nerespectarea acestei condiții ar putea pune în pericol banii europeni obținuți pentru proiect.
„Lucrările trebuie să fie gata până la finalul anului. Altfel, riscăm să pierdem 52,2 milioane de euro, bani nerambursabili atrași în 2023, atunci când am achiziționat 100 de autobuze electrice. În baza contractului de finanțare, condiția este să amenajăm, până în decembrie 2026, infrastructura necesară pentru operarea acestor vehicule nepoluante”, a transmis primarul general.
În total, lucrările anunțate pentru cele trei depouri vizează amenajarea a 122 de stații de încărcare, infrastructură care ar urma să permită utilizarea mai eficientă a autobuzelor electrice din transportul public bucureștean.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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