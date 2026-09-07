Autobuzele electrice din București, contra cronometru. Ciucu avertizează că 52,2 milioane de euro sunt în joc

Primăria Capitalei trebuie să finalizeze până în decembrie 2026 infrastructura necesară încărcării autobuzelor electrice, în caz contrar existând riscul pierderii unei finanțări nerambursabile de 52,2 milioane de euro. Avertismentul a fost făcut de primarul general Ciprian Ciucu, care a prezentat stadiul lucrărilor de la depoul Berceni.

Aici sunt amenajate 55 de stații de încărcare destinate autobuzelor electrice ale Capitalei. Alte 67 de puncte de încărcare urmează să fie realizate la depourile Bujoreni și Bucureștii Noi.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, șantierul de la Berceni a avansat, iar una dintre lucrările importante este realizarea infrastructurii prin care va fi alimentată viitoarea rețea de încărcare.

„Avansează lucrările de modernizare a depoului Berceni, unde construim 55 de stații de încărcare!”, a transmis primarul general.

Până în prezent, muncitorii au săpat un canivou cu trei laturi, cu o lungime totală de 340 de metri. În această etapă sunt realizate lucrările de cofrare și armare, urmând turnarea betonului. Pentru această structură sunt utilizate peste 44 de tone de fier.

Prin interiorul construcției va fi instalată rețeaua electrică necesară alimentării celor 55 de autobuze care vor putea fi parcate de o parte și de alta.

Proiectul nu se limitează la depoul Berceni. Municipalitatea pregătește încă 67 de stații de încărcare la depourile Bujoreni și Bucureștii Noi.

Noua infrastructură este necesară pentru folosirea la capacitate mai mare a flotei electrice. Cele 100 de autobuze electrice achiziționate de Capitală circulă deja, însă, potrivit primarului general, lipsa unui număr suficient de puncte de încărcare face ca acestea să nu poată fi scoase toate simultan pe trasee.

„Ele circulă prin București, dar nu toate în același timp, tocmai pentru că nu avem unde să le încărcăm”, a explicat Ciprian Ciucu.

Miza finalizării lucrărilor este și una financiară. Capitala a atras în 2023 o finanțare nerambursabilă de 52,2 milioane de euro pentru achiziția celor 100 de autobuze electrice.

Contractul de finanțare impune însă realizarea infrastructurii necesare operării vehiculelor până în decembrie 2026. Nerespectarea acestei condiții ar putea pune în pericol banii europeni obținuți pentru proiect.

„Lucrările trebuie să fie gata până la finalul anului. Altfel, riscăm să pierdem 52,2 milioane de euro, bani nerambursabili atrași în 2023, atunci când am achiziționat 100 de autobuze electrice. În baza contractului de finanțare, condiția este să amenajăm, până în decembrie 2026, infrastructura necesară pentru operarea acestor vehicule nepoluante”, a transmis primarul general.

În total, lucrările anunțate pentru cele trei depouri vizează amenajarea a 122 de stații de încărcare, infrastructură care ar urma să permită utilizarea mai eficientă a autobuzelor electrice din transportul public bucureștean.