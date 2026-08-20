Ciprian Ciucu, după pana de curent din Capitală: La spitale ne bazăm pe generatoare. Vom cumpăra unele noi

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Primăria Municipiului București va cumpăra generatoare noi pentru situații de urgență, după pana de curent care a afectat joi mai multe zone din București și localități din Ilfov. Edilul a precizat că spitalele și alte instituții se bazează pe generatoare în cazul unor avarii majore și a atras atenția asupra stării rețelelor electrice din Capitală, în special în cartierele vechi.

Ciprian Ciucu a explicat, joi seară, la B1 TV, că serviciul de alimentare cu energie electrică nu se află în responsabilitatea Primăriei Capitalei, operatorii din domeniu fiind reglementați de Ministerul Energiei.

În cazul unor avarii, municipalitatea trebuie însă să dispună de soluții pentru instituțiile în care continuitatea alimentării cu energie este necesară.

„Oamenii trebuie să ştie că serviciul de electricitate sau de aprovizionare cu electricitate nu este sub Primăria Municipului Bucureşti (…) Aceste servicii sunt reglementate şi ţin de Ministerul Energiei, iar aceşti operatori privaţi funcţionează sub Ministerul Energiei. În ceea ce priveşte Bucureştiul, în cazul unei astfel de situaţii, ne bazăm pe generatoare, în special la spitale şi în zone unde este nevoie să intervenim. Am discutat destul de mult pe acest subiect cu domnul Precup, care este şeful Inspectorului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti Ilfov, şi am convenit şi noi să contribuim mai mult şi să achiziţionăm generatoare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul general a precizat că municipalitatea a prevăzut deja în buget fondurile necesare pentru achiziție.

„Am pus bani în buget pentru generatoare şi vom face achiziţie de generatoare noi pentru orice situaţie. Vă daţi seama, avem şi război la graniţă. În orice situaţie de urgenţă e bine să ai sisteme de backup”, a spus Ciucu.

Primarul general a vorbit și despre infrastructura electrică a Bucureștiului. Potrivit acestuia, o parte dintre rețelele existente în cartierele construite în perioada comunistă sunt vechi și au o capacitate limitată.

Ciucu a legat problema inclusiv de dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea mașinilor electrice, arătând că numărul stațiilor trebuie raportat la capacitatea rețelei.

„Dacă se întâmplă ceva, te întreabă oricine: «dom’le, dar de ce n-ai fost pregătit?» Şi de aceea noi trebuie să ne pregătim şi e bine să – ştiţi vorba aceea, paza bună trece primejdia rea. Aş vrea să fac însă un comentariu legat de situaţia reţelor din Bucureşti, care nu este deloc bună. Multe dintre ele, în special în cartierele comuniste, au deja o durată de viaţă foarte, foarte lungă şi nu au capacitatea de a prelua putere semnificativă. (…) Ca primar al Sectorului 6, mi-am pus problema să avem cât mai multe staţii de încărcare electrice pentru maşini. Este ok să ne dimensionăm foarte bine efortul, să nu luăm prea multe, după care reţeaua electrică să nu facă faţă. Deci Bucureştiul are nevoie de investiţii, inclusiv în infrastructura electrică. Noi, ca primărie, nu avem atribuţii, dar vreau să am discuţii suplimentare cu cei care gestionază aceste reţele, pentru că e nevoie de investiţii”, a mai precizat Ciucu.

Declarațiile primarului general au venit după ce, joi, o pană de curent a afectat mai multe zone din București, dar și localități din județul Ilfov.

În urma incidentului, Ciucu a indicat necesitatea existenței unor sisteme de rezervă pentru spitale și alte puncte în care este nevoie de intervenție în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.