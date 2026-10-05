Creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Apar noi scenarii pentru seniori

Creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 este în continuare legată de evoluțiile politice și bugetare din această perioadă. Formula prevăzută de legislația pensiilor presupune o majorare anuală a valorii punctului de referință, în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aplicarea acestei formule pentru anul 2027 este prevăzută de legislația în vigoare.

Estimarea avansată inițial privind o creștere de 12% este considerată imposibil de susținut în actualul context. Calculul menționat pornește de la inflația din 2025, indicată la 9,7%, la care s-ar adăuga componenta aferentă evoluției salariului mediu brut. Potrivit informațiilor prezentate, o variantă discutată anterior pe surse indica o majorare de aproximativ 7%, însă scenariul luat în calcul acum este cel al unei creșteri mai reduse.

Siegfried Mureșan, premier desemnat, a declarat recent că obiectivul viitoarei guvernări este indexarea pensiilor în 2027, precizând că nivelul concret al majorării va putea fi stabilit după elaborarea bugetului pentru anul viitor și în funcție de rata inflației.

În paralel, situația politică rămâne incertă. PSD a anunțat că nu va vota Guvernul propus de Siegfried Mureșan, iar AUR a transmis, la rândul său, că nu va susține cabinetul în Parlament. Votul pentru învestirea noului Guvern este programat în Parlament, iar numărul de voturi necesar pentru aprobarea Executivului este de 233.

Sorin Grindeanu a indicat două variante în cazul în care Guvernul Mureșan nu obține voturile necesare în Parlament: desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier sau declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate.

„Eu sper ca rapid să se intre într-una din cele două proceduri posibile, ori nominalizarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, ori declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate. Nu există alte variante”, a explicat Sorin Grindeanu.

Declarația liderului PSD vine după ce formațiunea a decis să nu susțină Guvernul Mureșan. AUR a anunțat, de asemenea, că nu va vota cabinetul propus de premierul desemnat și a indicat alegerile anticipate drept una dintre variantele susținute politic.

În acest context, calendarul formării unui nou Guvern poate avea efecte asupra modului în care vor fi stabilite măsurile bugetare pentru anul 2027. O eventuală schimbare a premierului ar presupune reluarea procedurilor politice pentru formarea Executivului, iar un scenariu cu alegeri anticipate ar prelungi perioada de incertitudine politică.

Pentru pensionari, miza este legată de momentul și forma în care va fi adoptat bugetul pentru anul viitor, precum și de decizia privind indexarea pensiilor. Siegfried Mureșan a precizat că nivelul concret al majorării nu poate fi stabilit în acest moment, ci va fi cunoscut la finalul anului, odată cu elaborarea legii bugetului de stat pentru 2027.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede majorarea anuală, în luna ianuarie, a valorii punctului de referință. Formula ia în calcul rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, pe baza indicatorilor definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică.

Aplicarea formulei a fost modificată pentru anumite perioade prin acte normative succesive, iar prevederile relevante pentru calcularea majorării în 2027 sunt prevăzute să se aplice începând cu acest an. Valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei în anii anteriori, după modificările legislative adoptate pentru 2025 și 2026.

În materialul inițial este prezentat și un scenariu în care creșterea pensiilor ar putea coborî sub 5%. În această variantă, pentru o pensie de 2.000 de lei, o majorare de 5% ar însemna 100 de lei în plus, iar pentru o pensie de 3.000 de lei, majorarea ar fi de 150 de lei.

Nivelul efectiv al indexării nu este însă stabilit în prezent. Premierul desemnat a precizat că viitoarea guvernare își propune să realizeze indexarea pensiilor în 2027, dar cuantumul va depinde de datele economice și de posibilitățile bugetare stabilite la finalul anului.

O altă variabilă menționată în material este evaluarea ratingului suveran al României de către agenția S&P Global Ratings. Decizia este programată pentru 2 octombrie 2026. În prezent, România are din partea S&P calificativul BBB-, cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul nivel din categoria recomandată pentru investiții.

O eventuală retrogradare cu o treaptă ar duce România în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”. Reprezentanții S&P au transmis că, înaintea evaluării, agenția se concentrează asupra efectelor evoluțiilor politice și economice, iar decizia privind ratingul urmează să fie anunțată la începutul lunii octombrie.

Înaintea evaluării, reprezentanții S&P au avut discuții cu oficialii români, iar Ministerul Finanțelor a indicat execuția bugetară și continuarea consolidării fiscale drept elemente importante pentru menținerea ratingului.

În scenariul prezentat în materialul inițial, o retrogradare a României la categoria „junk” este asociată cu riscul ca indexarea pensiilor să nu mai fie acordată. Legătura dintre ratingul suveran și nivelul concret al pensiilor depinde însă de deciziile bugetare și legislative care vor fi luate pentru anul 2027, potrivit newsweek.ro.