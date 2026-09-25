Pensionarii care pot primi până la 1.700 de lei în plus până la final de an. Ce condiții trebuie îndeplinite

Chiar dacă pensiile sunt înghețate de peste doi ani, unii pensionari vor primi un ajutor consistent la pensie până la finalul acestui an. Mai trebuie menționat faptul că în unele cazuri e nevoie de depunerea unor cereri.

Pensiile nu au mai fost indexate de doi ani, iar prin neindexarea pensiilor la 1 ianuarie 2025 și la 1 ianuarie 2026, pensionarii au pierdut o creștere de pensie de 19%, ceea ce înseamnă, în medie, aproape 600 de lei.

Până la finalul anului, o parte dintre pensionari vor primi un sprijin financiar acordat odată cu pensia. Plata este destinată celor cu venituri lunare mai mici de 3.000 de lei și este programată pentru data de 12 decembrie.

Suma acordată diferă în funcție de nivelul veniturilor lunare. Pensionarii care au venituri de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi 500 de lei. Pentru veniturile cuprinse între 1.501 lei și 2.000 de lei inclusiv, sprijinul este de 400 de lei.

Pentru pensionarii ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și 3.000 de lei inclusiv, ajutorul este de 300 de lei. Pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei vor primi un ajutor la pensie pe data de 12 decembrie.

La stabilirea venitului sunt luate în calcul atât pensia, cât și alte venituri pe care pensionarul le poate obține. Printre acestea se poate afla salariul, în situația în care persoana pensionată a ales să continue să muncească, dar și veniturile obținute din alte activități independente, precum pictura sau vânzarea unor obiecte artizanale.

Sprijinul nu se acordă persoanelor care s-au pensionat, dar nu au primit încă prima pensie. De asemenea, pensionarii care au rezidența în afara țării nu beneficiază de ajutorul cuprins între 300 și 500 de lei.

Pe lângă acest sprijin acordat la pensie, pensionarii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de ajutor destinate achitării facturilor la energie și încălzire. Pentru aceste forme de sprijin este necesară depunerea unei cereri.

Unul dintre ajutoare constă într-un tichet de 50 de lei pe lună, destinat plății facturii la energie electrică. Acesta poate fi acordat pe parcursul întregului an, iar pentru următoarele patru luni valoarea totală ajunge la 200 de lei.

Pentru a beneficia de tichetul de energie electrică, pensionarii trebuie să depună o cerere. Sprijinul este destinat persoanelor singure cu un venit net lunar de până la 1.940 de lei, precum și familiilor în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei.

Un alt sprijin este acordat pentru încălzire. Și în acest caz este necesară depunerea unei cereri, iar suma acordată diferă în funcție de veniturile beneficiarului și de modalitatea utilizată pentru încălzirea locuinței.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru lunile noiembrie și decembrie 2026, precum și pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2027. În funcție de sursa de încălzire și de valoarea pensiei sau a veniturilor, sumele acordate diferă.

Cea mai mare sumă prevăzută pentru acest tip de sprijin ajunge la 500 de lei pe lună. Valoarea ajutorului nu poate fi mai mică de 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică și 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

În cazul energiei termice, valoarea de referință se stabilește lunar, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Pentru acordarea ajutorului de încălzire, o persoană singură nu trebuie să aibă un venit sau o pensie mai mare de 2.053 de lei. În cazul familiilor formate din două sau mai multe persoane, venitul pe membru de familie nu trebuie să depășească 1.386 de lei.

Nivelul sprijinului este stabilit în funcție de venitul mediu net lunar. Pentru veniturile de până la 200 de lei, ajutorul reprezintă 100% din valoarea de referință, fără să poată depăși consumul facturat.

Pentru veniturile cuprinse între 200,1 lei și 320 de lei, sprijinul reprezintă 90% din valoarea de referință. În intervalul 320,1-440 de lei, procentul este de 80%, iar pentru venituri între 440,1 lei și 560 de lei, ajutorul reprezintă 70%.

Pentru un venit mediu net lunar cuprins între 560,1 lei și 680 de lei, sprijinul reprezintă 60% din valoarea de referință. În cazul veniturilor între 680,1 lei și 920 de lei, procentul este de 50%.

Pentru veniturile cuprinse între 920,1 lei și 1.040 de lei, ajutorul reprezintă 40% din valoarea de referință. În intervalul 1.040,1-1.160 de lei, procentul este de 30%.

Pentru venituri cuprinse între 1.160,1 lei și 1.280 de lei, ajutorul reprezintă 20% din valoarea de referință. Pentru familii, procentul de 10% se aplică în cazul unui venit net mediu lunar pe membru cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 de lei.

În cazul persoanei singure, procentul de 10% se aplică pentru un venit net mediu lunar cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 de lei. Ajutorul maxim ce poate fi luat anul acesta pentru încălzire este de 500 de lei.