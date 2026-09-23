Ajutor de peste 300 de lei pentru fermieri. Cererile pot fi depuse la APIA până joi, 24 septembrie

Fermierii mai au la dispoziție până joi, 24 septembrie, inclusiv, pentru a solicita la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ajutorul de stat pentru sectorul bovin și cel destinat creșterii porcilor. Termenul nu va fi prelungit, după ce amendamentele privind extinderea perioadei de depunere, discutate în Comisia de Agricultură din Parlament, nu au fost aprobate.

Crescătorii de animale pot solicita un ajutor de 68 de euro pe cap de bovină sau bubalină, precum și un sprijin de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor grași și de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție.

Subvențiile fac parte din schemele de ajutor de stat instituite în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Cererile și documentele justificative trebuie depuse sau transmise către Centrele Județene APIA, respectiv către Centrul Municipiului București, în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme.

Cererile de solicitare a ajutoarelor de stat pot fi depuse personal sau printr-un împuternicit. În situația în care cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice, acesta trebuie să aibă o procură pentru completarea, semnarea și depunerea cererii de solicitare a ajutorului de stat în locul solicitantului.

Solicitanții trebuie să depună sau să transmită centrelor județene ori locale APIA, respectiv Centrului Municipiului București, de pe raza căruia au sediul social sau domiciliul, după caz, o cerere de solicitare a ajutorului de stat.

Cererea trebuie să cuprindă și o declarație pe propria răspundere prin care solicitantul confirmă că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 28 februarie 2026.

În cazul fermierilor care dețin mai multe exploatații cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, este necesară depunerea unei singure cereri. Aceasta trebuie transmisă centrului județean sau local APIA, respectiv Centrului Municipiului București, pe raza căruia solicitantul are sediul sau domiciliul, după caz.

Beneficiarii trebuie, de asemenea, să anunțe orice modificare referitoare la datele înscrise în cerere. Modificarea trebuie comunicată centrului județean sau local APIA, respectiv Centrului Municipiului București unde a fost depusă cererea, în termen de cinci zile lucrătoare de la data la care intervine schimbarea. Notificarea nu poate fi făcută mai târziu de data aprobării la plată.

Pentru sectorul bovin și bubalin, cuantumul ajutorului de stat este de 68 de euro pe cap de animal.

În sectorul creșterii porcilor, ajutorul este de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porc gras și de 13,7 euro pe loc de cazare pentru animale de reproducție.

Pentru calcularea valorii totale maxime și a cuantumului ajutorului se utilizează cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României la data de 1 martie 2026, respectiv 5,0953 lei pentru un euro.

Plata ajutorului de stat pentru sectorul bovin trebuie efectuată până la data de 31 decembrie 2026.

În situația în care plata nu poate fi realizată din cauza unor coordonate bancare invalide sau neactualizate, beneficiarul trebuie să comunice centrului județean sau local APIA un cont bancar valid. Procedura de plată va putea fi reluată ulterior, în conformitate cu procedurile legale și administrative aplicabile.

Pentru cazul particular al unor exploatații de suine, la nivelul Comisiei de Agricultură s-a discutat și posibilitatea organizării unei noi sesiuni pentru depunerea cererilor.

Deocamdată, însă, proiectul de lege se află încă în dezbatere parlamentară. Acesta nu a fost aprobat de legislativ și nici promulgat de Președintele României.