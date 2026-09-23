Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Cele mai multe sunt pentru șoferi și curieri

Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, potrivit datelor transmise de angajatori către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Alte 100 de posturi sunt oferite în Spațiul Economic European prin rețeaua EURES România.

ANOFM avea în evidențe, la 23 septembrie, 34.352 de locuri de muncă vacante la nivel național. Cea mai mare ofertă este pentru conducătorii auto de transport rutier, pentru care sunt disponibile 3.848 de posturi. Urmează manipulanții de mărfuri, cu 1.900 de locuri de muncă, și curierii, cu 1.866 de posturi.

Angajatorii mai caută 1.641 de muncitori necalificați pentru lucrări precum demolarea clădirilor și lucrări de zidărie, mozaic, faianță, gresie sau parchet. Alte 1.285 de posturi sunt pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții.

Oferta mai cuprinde 1.275 de locuri pentru agenți de securitate, 1.213 pentru lucrători comerciali, 693 pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 675 pentru montatori de subansamble și 541 pentru fierari betoniști.

Din totalul celor 34.352 de locuri de muncă, 18.538 sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Printre posturile disponibile se numără cele de manipulant de mărfuri, curier și diferite ocupații pentru muncitori necalificați.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 7.148 de locuri de muncă. Angajatorii caută, printre altele, șoferi, sudori, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali și montatori de subansamble.

Alte 6.630 de posturi sunt adresate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Oferta include locuri de muncă pentru agenți de securitate, servanți pompieri, asistenți medicali generaliști, agenți de vânzări și casieri.

Persoanele cu studii superioare au la dispoziție 2.036 de posturi, inclusiv pentru ingineri, medici, manageri, economiști, consilieri, experți și specialiști din diferite domenii.

ANOFM precizează că baza de date este dinamică și se actualizează în timp real, în funcție de ofertele declarate de angajatori, valabilitatea acestora și numărul repartițiilor emise pentru ocuparea posturilor.

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă prin EURES România încă 100 de locuri de muncă.

Norvegia are cea mai mare ofertă, cu 45 de posturi pentru lucrători în producție, în domeniul prelucrării somonului. În Republica Cehă sunt disponibile 20 de locuri pentru operatori pe linia de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspectori veterinari, iar Germania caută zece lucrători ajutori în podgorii.

În Franța sunt disponibile patru posturi pentru lucrători agricoli în livezi, iar Danemarca oferă alte patru locuri pentru mecanici de atelier și zidari. În Spania este disponibil un post de manager de mentenanță.

Persoanele interesate de ofertele din străinătate le pot consulta prin rețeaua EURES România, iar pentru locurile de muncă disponibile în țară se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.