Iancu Guda avertizează asupra presiunilor pe leu și dobânzi: Piețele ne vor penaliza dur

Analistul economic Iancu Guda avertizează că instabilitatea politică începe să se reflecte în percepția piețelor financiare asupra României. Acesta indică deprecierea leului și creșterea costurilor de finanțare ale statului și susține că lipsa unui guvern orientat către reforme ar putea amplifica presiunile asupra economiei.

Iancu Guda susține că unul dintre primele semnale ale creșterii tensiunilor a venit de pe piața valutară, unde leul s-a depreciat brusc și s-a apropiat de nivelul de 5,28 lei pentru un euro.

Potrivit analistului, Banca Națională a României (BNR) ar fi încercat în ultimele săptămâni să mențină cursul în zona 5,25-5,26 lei pentru un euro.

„RON depreciere bruscă aproape de 5,28 lei / euro ieri după-masă, după ce BNR luptă să-l țină stabil la 5,25 – 5,26 în ultimele săptămâni”, a scris Iancu Guda pe Facebook.

Analistul consideră că evoluția este legată de incertitudinile politice și de riscul prelungirii perioadei de instabilitate. El face referire la pozițiile PSD și AUR privind posibilitatea de a nu susține un guvern condus de Siegfried Mureșan.

Un al doilea semnal indicat de analist este creșterea costurilor de finanțare ale României. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, costul finanțării pe zece ani ar fi urcat în ultima săptămână de la aproximativ 7,2% la 7,4%.

Guda estimează că o creștere cu 0,2 puncte procentuale a dobânzii, raportată la o datorie publică de aproximativ 1.300 de miliarde de lei, ar însemna un cost suplimentar de 2,6 miliarde de lei.

„Pare puțin, dar ne costă 2,6 miliarde RON”, susține analistul.

Acesta leagă creșterea dobânzilor de percepția investitorilor asupra riscului asociat României și avertizează că o deteriorare suplimentară ar putea determina retrageri de capital și noi presiuni asupra cursului.

Iancu Guda face referire și la declarațiile recente ale analiștilor Fitch, susținând că România are nevoie rapid de un guvern care să continue reformele. În interpretarea sa, în lipsa acestora, riscul unei retrogradări a ratingului de țară crește, ceea ce ar putea avea consecințe suplimentare asupra costurilor de finanțare și asupra economiei.

Analistul susține, de asemenea, că următorul semnal important ar putea veni din partea S&P în următoarele două săptămâni.

„Așa cum repet de zeci de ori în ultimele luni … și +80% din populație își dorește ferm să vadă REFORME, este INEVITABIL! Piețele ne vor penaliza dur. Așa cum au spus public și foarte clar analiștii Fitch săptămâna trecută, dacă România NU are urgent un guvern REFORMATOR (NU doar un guvern pentru furăciune sub protecția pretextului de STA-BI-LI-TA-TE), atunci intrăm în downgrade și urmează o recesiune mult mai dură decât am resimțit în primul semestru. Iar semnalul îl va da probabil S&P în următoarele 2 săptămâni”, a mai spus acesta.

Guda atrage atenția că România se confruntă cu aceste presiuni într-un moment complicat și pentru piețele financiare internaționale. Potrivit datelor menționate de analist, randamentele obligațiunilor suverane la nivel global au ajuns la cele mai ridicate niveluri din 2008.

În acest context, el avertizează că revenirea la o politică bazată pe creșterea datoriei ar putea face finanțarea României și mai dificilă.

„PSD + AUR strâmbă din nas în fața reformelor, piețele cresc riscul pe România, capitalurile se retrag, cursul se depreciază, dobânzile cresc”, a scris Iancu Guda.

Analistul consideră că evoluțiile din ultimele zile trebuie privite ca un avertisment privind costurile pe care instabilitatea politică și amânarea reformelor le-ar putea avea asupra finanțării statului și asupra economiei.