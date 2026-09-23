Grecia propune o nouă sursă de bani pentru bugetul UE. Cum ar putea tehnologia 6G să aducă miliarde de euro?

Grecia propune o nouă soluție pentru finanțarea bugetului UE, printr-o Uniune Europeană a Spectrului, care ar folosi o parte din veniturile obținute din viitoarele vânzări de spectru 6G. Propunerea, prezentată miniștrilor europeni marți, urmărește să aducă miliarde de euro pentru perioada 2028-2034.

Grecia propune înființarea unei „Uniuni Europene a Spectrului”, prin care statele membre ar putea utiliza o parte din veniturile obținute din viitoarele vânzări naționale de spectru mobil 6G pentru investiții în tehnologie. Inițiativa ar putea contribui la reducerea presiunii asupra bugetului Uniunii Europene.

Propunerea a fost elaborată de Kyriakos Pierrakakis, președintele grupului miniștrilor de finanțe din zona euro, și prezentată miniștrilor UE marți. Potrivit documentului, potențiala anvergură financiară inițială a mecanismului ar putea ajunge la aproximativ 12-15 miliarde de euro.

Documentul precizează că această sumă reprezintă, în etapa actuală, o ipoteză de planificare și nu o evaluare sau o prognoză oficială. De asemenea, estimarea nu include eventuale contribuții viitoare provenite din drepturile aferente tehnologiei 5G.

Dacă propunerea va fi acceptată de cele 27 de state membre ale UE, fondurile obținute prin acest mecanism ar putea contribui la finanțarea bugetului Uniunii pentru perioada 2028-2034. Proiectul de buget, în valoare de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, reprezintă principala sursă de finanțare pentru politicile majore ale Uniunii.

Negocierile privind viitorul buget european sunt dificile, deoarece acesta trebuie să răspundă unor noi provocări, precum creșterea cheltuielilor pentru apărare și consolidarea competitivității Europei. În același timp, statele membre trebuie să mențină o parte importantă a fondurilor destinate politicilor tradiționale de sprijinire a agriculturii și coeziunii.

Printre celelalte opțiuni de finanțare analizate se află atât propuneri respinse de unele state membre, cât și măsuri care beneficiază de susținere. Printre acestea se numără utilizarea unei părți din veniturile obținute de guvernele UE din vânzarea certificatelor de emisii de CO2 către companii, precum și alocarea unei părți din taxa aplicată bunurilor importate în Uniune și fabricate în țări cu politici climatice mai puțin stricte decât cele europene.

Pe lista variantelor analizate se află și o taxă pentru deșeurile electronice necolectate, alocarea unei cote din accizele la tutun și introducerea unei contribuții anuale forfetare plătite de marile companii care își desfășoară activitatea și își comercializează produsele în Uniunea Europeană.

Alte propuneri vizează instituirea unei taxe pe averile extrem de mari, pe serviciile digitale, pe jocurile de noroc online și pe câștigurile de capital provenite din activele cripto.

Irlanda va trebui acum să evalueze care dintre aceste variante sau ce combinație a lor ar putea obține sprijinul unanim al celor 27 de state membre. O decizie este așteptată până la următorul summit al Uniunii Europene, programat pentru luna octombrie.