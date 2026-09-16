UE acordă industriei grele 121 de milioane de certificate gratuite de poluare. Companiile ar putea economisi 8,25 miliarde de euro

Statele membre ale UE au aprobat miercuri, 16 septembrie, acordarea a 121 de milioane de certificate gratuite de poluare industriei grele, pentru perioada 2026-2030. Măsura, propusă de Comisia Europeană, urmărește sprijinirea companiilor energointensive, care ar putea economisi circa 8,25 miliarde de euro din costurile emisiilor de CO2.

Statele membre ale Uniunea Europeană (UE) au susținut miercuri, 16 septembrie, propunerile Executivului comunitar privind acordarea unui număr mai mare de certificate gratuite de poluare industriilor grele în următorii ani. Măsura are ca scop sprijinirea companiilor aflate în dificultate și menținerea competitivității acestora pe plan economic.

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) este destinat să contribuie la atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor până în 2030. Prin acest mecanism, centralele electrice și companiile industriale trebuie să cumpere certificate de poluare pentru a-și acoperi emisiile de CO2.

Industriile prelucrătoare și cele mari consumatoare de energie pot primi însă o parte dintre certificate în mod gratuit. Scopul este de a ajuta aceste companii să concureze cu rivalii din afara UE, care nu suportă aceleași costuri pentru emisiile generate.

Potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri de Consiliul UE, statele membre au susținut propunerea Comisiei Europene de a acorda industriilor grele încă 121 de milioane de certificate gratuite de poluare pentru perioada 2026-2030. Numărul certificatelor acordate va fi stabilit în funcție de producția de căldură și de consumul de combustibil al companiilor.

Măsura ar putea permite companiilor să economisească aproximativ 8,25 miliarde de euro prin reducerea costurilor asociate emisiilor poluante, potrivit calculelor făcute de agenția de presă Reuters. Totodată, acordul prevede un număr mai mare de certificate gratuite decât cel propus inițial de Comisia Europeană.

Printre companiile care ar urma să beneficieze de această măsură se numără producătorii de substanțe chimice, companiile de prelucrare a metalelor, precum și producătorii de ceramică și sticlă.

Planul Bruxelles-ului prevede o suplimentare temporară a numărului de certificate de poluare acordate gratuit companiilor, deși sistemul ETS a fost conceput pentru reducerea treptată a certificatelor gratuite, astfel încât emisiile să scadă în timp.