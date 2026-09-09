A7 și A8, pe masa Comisiei Europene. Ce spune Bruxelles-ul despre cele două autostrăzi din România

Comisia Europeană a transmis o poziție privind dezvoltarea autostrăzilor A7 și A8, două dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Conectarea estului țării are o miză care depășește nivelul național și este legată inclusiv de securitatea și conectivitatea europeană, potrivit răspunsului primit de Asociația HaiCăSePoate.

Asociația HaiCăSePoate a anunțat miercuri, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a primit răspunsul final al Comisiei Europene în cadrul Petiției nr. 1834/2025. Prin acest demers, organizația a solicitat ca autostrăzile A7 și A8, alături de infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie tratate drept obiective strategice europene.

„A7 și A8 au ajuns oficial pe masa Comisiei Europene, iar răspunsul primit confirmă ceea ce susținem de ani de zile: conectarea Estului României este o problemă de securitate, coeziune și interes european. Asociația HaiCăSePoate a primit răspunsul final în cadrul Petiției nr. 1834/2025, prin care am cerut ca autostrăzile A7 și A8, împreună cu infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie tratate ca obiective strategice europene”, se arată în mesajul publicat de asociație.

Potrivit Asociației HaiCăSePoate, răspunsul Comisiei arată că Uniunea Europeană dispune de mai multe instrumente prin care astfel de investiții în infrastructură pot fi sprijinite.

Printre acestea se numără Connecting Europe Facility, fondurile de coeziune și fondurile regionale, precum și mecanismul SAFE. În plus, alte proiecte ar putea beneficia de finanțare dacă îndeplinesc criteriile stabilite în cadrul Strategiei privind Mobilitatea Militară.

Pentru Autostrada A8, reprezentanții organizației consideră că poziția Bruxelles-ului este cu atât mai importantă cu cât traseul asigură o conexiune între Transilvania, Moldova și frontiera cu Republica Moldova.

„Pentru Autostrada A8, aceasta este o confirmare importantă. A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă sau ca o revendicare regională. Legătura Moldovei cu vestul țării, cu Republica Moldova și, mai departe, cu Ucraina, are o dimensiune europeană clară”, a explicat Ciprian Mitoșeriu, președintele Asociației HaiCăSePoate.

Poziția Comisiei Europene nu transferă însă responsabilitatea construirii autostrăzilor către instituțiile europene. Implementarea priorităților și realizarea efectivă a investițiilor rămân în responsabilitatea statelor membre.

Asociația consideră însă că unul dintre rezultatele importante ale demersului este introducerea problemei infrastructurii Moldovei în circuitul instituțional european.

Petiția a fost închisă din punct de vedere procedural, însă reprezentanții organizației susțin că obiectivul principal al demersului a fost atins.

„Petiția noastră a fost închisă procedural, însă obiectivul principal al demersului a fost atins: problema infrastructurii Moldovei a intrat oficial pe circuitul instituțional european și a primit un răspuns explicit al Comisiei Europene. Nu este victoria finală, A8 nu este încă terminată, iar până atunci nu există motive pentru triumfalism. Dar este, fără îndoială, o victorie de etapă. De acum înainte, nimeni nu mai poate spune că A8 este doar problema Moldovei. Este o problemă de conectivitate europeană, o problemă de securitate și o responsabilitate pe care autoritățile române nu o mai pot evita”, se mai arată în mesajul publicat de Asociația HaiCăSePoate.

Autostrada A7, cunoscută și drept Autostrada Moldovei, este proiectată să asigure legătura rutieră de mare viteză de la Ploiești până la Siret, la frontiera României cu Ucraina. Traseul are aproximativ 450 de kilometri, iar o parte importantă a acestuia este deja deschisă circulației sau se află în diferite etape de execuție.

A8, Autostrada Unirii, va lega Târgu Mureș de Iași și Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. Proiectul are o lungime de aproximativ 300 de kilometri și este împărțit în mai multe sectoare aflate în diferite faze de proiectare, licitație sau execuție.

Dincolo de rolul economic al celor două șosele, poziționarea lor în estul României le conferă o importanță suplimentară în actualul context geopolitic. A7 creează o axă către frontiera cu Ucraina, în timp ce A8 asigură conexiunea est-vest și legătura către Republica Moldova.