Schimbare majoră pe piața energiei. ANRE: Autorizație obligatorie pentru cei care fac tranzacții

ANRE pregătește o schimbare importantă pe piața angro de energie din România. Persoanele care tranzacționează energie în numele companiilor ar urma să aibă nevoie de autorizație individuală, iar eventualele abateri ar putea atrage sancțiuni personale, nu doar amenzi aplicate firmelor. Reforma a fost anunțată miercuri de președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George-Sergiu Niculescu.

Șeful ANRE a anunțat, la Energynomics Green Momentum 2026, că instituția va iniția reforma autorizării individuale în tranzacționarea angro de energie.

Niculescu argumentează că piața angro rulează anual miliarde de euro, iar tranzacțiile realizate pe această piață se reflectă, într-o formă sau alta, inclusiv în facturile consumatorilor.

Prima componentă a reformei anunțate de ANRE privește introducerea unei autorizații individuale. Astfel, persoanele care efectuează tranzacții angro cu energie în numele unui participant la piață ar urma să fie autorizate de autoritatea de reglementare.

„Cine tranzacționează angro energie în numele unui participant la piață va trebui să dețină o autorizație emisă de ANRE”, a anunțat George-Sergiu Niculescu.

Președintele ANRE compară viitorul sistem cu regulile existente în cazul altor profesii în care persoana răspunde pentru propriile decizii profesionale.

„Așa cum un broker este autorizat și răspunde personal, așa cum un medic sau un avocat răspunde pentru deciziile sale profesionale, și traderul de energie trebuie să răspundă pentru ale sale”, a explicat acesta.

O altă schimbare importantă privește răspunderea individuală. În prezent, potrivit explicațiilor șefului ANRE, consecințele unor abateri ajung în principal la compania pentru care lucrează traderul.

Prin noul sistem, autorizația individuală ar permite aplicarea unor sancțiuni direct persoanei care efectuează tranzacțiile.

„Autorizația personală înseamnă și sancțiuni personale: suspendare, retragere, interdicția de a activa pe piață. Consecința nu mai rămâne exclusiv o amendă suportată de companie”, a precizat președintele ANRE.

Prin urmare, traderul ar putea ajunge inclusiv în situația de a nu mai putea desfășura această activitate pe piața de energie.

Al treilea principiu anunțat de ANRE este legat de reputația profesională. Istoricul traderului ar urma să îl însoțească pe parcursul carierei, astfel încât responsabilitatea pentru deciziile luate să nu rămână exclusiv la nivelul companiei.

„Istoricul profesional îl va însoți pe trader pe parcursul carierei sale. Când apeși butonul BUY sau SELL într-o piață de miliarde de euro, trebuie să știi că răspunzi pentru ceea ce faci”, afirmă George-Sergiu Niculescu.

Șeful autorității subliniază că măsura nu este îndreptată împotriva activității de tranzacționare sau a traderilor, ci urmărește responsabilizarea persoanelor care activează pe această piață.

George-Sergiu Niculescu susține că introducerea autorizării individuale ar putea transforma activitatea de trader de energie într-o profesie cu standarde, responsabilități și reputație individuală, după modelul unor mecanisme existente pe piețele financiare.

„Și vreau să fie foarte clar: reforma nu este împotriva traderilor. Este în favoarea traderilor responsabili.

Autorizarea individuală face ceea ce mecanisme similare au făcut în piețele financiare: transformă o ocupație într-o profesie cu standarde, responsabilitate și reputație.