BNS cere explicații de la ANRE pentru blocajele din energie. Peste 200 de proiecte așteaptă autorizarea

Blocul Național Sindical (BNS) cere Parlamentului să cheme de urgență conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru explicații privind întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. Potrivit organizației sindicale, peste 50 de operatori așteaptă licențe de producere, în timp ce alte peste 200 de solicitări pentru noi capacități de producție și stocare nu au fost încă soluționate.

Blocul Național Sindical solicită intervenția comisiilor de specialitate din Parlament în problema proiectelor energetice care așteaptă autorizarea.

Organizația cere Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților și Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat să convoace conducerea ANRE.

„Blocul Naţional Sindical solicită Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică şi Resurse Minerale din Senatul României să convoace, de urgenţă, conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (…), pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacităţi de producţie şi stocare a energiei electrice. Într-un moment în care România se confruntă cu preţuri tot mai ridicate la energie şi cu un risc crescut pentru securitatea aprovizionării, considerăm inacceptabil ca investiţii în capacităţi noi de producţie şi stocare, unele dintre ele deja finalizate, să nu poată contribui la alimentarea pieţei din cauza întârzierilor în procesul de autorizare”, se arată în comunicatul BNS.

Conform informațiilor prezentate de organizația sindicală, mai mult de 50 de operatori economici așteaptă în prezent acordarea licențelor necesare pentru producerea energiei electrice.

BNS susține că finalizarea la timp a acestor proceduri ar fi permis introducerea în piață a câteva sute de MW de capacitate suplimentară.

„Dacă aceste licenţe ar fi fost emise la timp, în piaţă ar fi putut intra câteva sute de MW de capacitate de producţie, contribuind la creşterea ofertei de energie şi la diminuarea presiunii existente asupra pieţei. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, în paralel, peste 200 de solicitări pentru autorizaţii de înfiinţare a unor noi capacităţi de producţie şi stocare aşteaptă soluţionarea. Aprobarea acestora ar putea crea perspectiva intrării în piaţă, într-o etapă ulterioară, a altor sute de MW de capacitate”, susţin sindicaliştii.

În aceste condiții, BNS consideră că trebuie clarificate atât motivele întârzierilor, cât și efectele pe care acestea le au asupra capacității de producție și stocare a energiei din România.

Organizația sindicală susține că problemele administrative nu se limitează la producția și stocarea energiei electrice. Blocaje ar exista și în cazul unor proiecte pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv proiecte finanțate din fonduri publice.

„Într-o perioadă de criză energetică, fiecare MW disponibil contează. Din informaţiile transmise BNS rezultă că probleme similare apar şi în cazul dezvoltării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale finanţate din fonduri publice. În anumite situaţii, autorităţile locale şi operatorii economici nu pot finaliza proiectele, deoarece în procesul de autorizare le sunt solicitate documente suplimentare care nu sunt prevăzute de cadrul legal şi de reglementările aplicabile. Această situaţie pune în pericol dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale şi, mai grav, se pot pierde finanţările nerambursabile ca urmare a nerespectării termenelor de execuţie a lucrărilor”, se menţionează în comunicat.

Blocul Național Sindical vrea ca ANRE să prezinte în fața Parlamentului o situație detaliată a proiectelor aflate în așteptare.

Printre informațiile solicitate se numără numărul și stadiul cererilor pentru licențe de producere a energiei electrice, precum și situația autorizațiilor necesare pentru înființarea unor noi capacități de producție și stocare.

BNS solicită, de asemenea, explicații privind motivele întârzierilor și vrea să afle ce capacitate suplimentară de producție și stocare ar putea deveni disponibilă dacă procedurile restante ar fi finalizate.

Pe listă se află și proiectele pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, eventualele blocaje administrative și de reglementare, precum și măsurile care ar putea fi luate pentru deblocarea situației.

Reprezentanții organizației sindicale susțin că România nu își permite ca noi capacități energetice să rămână în afara pieței din cauza întârzierilor administrative, în special într-o perioadă în care consumatorii se confruntă cu prețuri ridicate la energie.