Tot mai mulți bani în băncile din Bulgaria. Depozitele gospodăriilor au crescut cu aproape 18%

Depozitele populației din Bulgaria au continuat să crească într-un ritm accelerat în 2026. La sfârșitul lunii iulie, gospodăriile și instituțiile non-profit care le deservesc aveau în bănci 56,859 miliarde de euro, cu 17,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Bulgariei.

Sumele păstrate în bănci de gospodăriile din Bulgaria și de instituțiile non-profit care le deservesc au ajuns la 56,859 miliarde de euro la finalul lunii iulie 2026.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, avansul este de 17,8%.

Ritmul de creștere s-a temperat însă ușor față de luna precedentă. În iunie, depozitele acestei categorii înregistraseră o majorare anuală de 18,6%.

Mai mulți bani au fost păstrați în bănci și de firmele non-financiare. Depozitele acestora au ajuns la 27,207 miliarde de euro la sfârșitul lunii iulie.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea a fost de 10,8%. În iunie, avansul anual fusese ușor mai ridicat, de 11%.

O accelerare mult mai puternică s-a înregistrat în cazul firmelor financiare. Depozitele acestora au crescut cu 15,3% în ritm anual și au ajuns la 2,240 miliarde de euro.

Spre comparație, în luna iunie, creșterea anuală înregistrată pentru această categorie fusese de numai 3,8%.

În total, depozitele sectorului non-guvernamental din Bulgaria se ridicau la 86,305 miliarde de euro la finalul lunii iulie 2026.

Valoarea reprezintă echivalentul a 69,3% din produsul intern brut preconizat.

În termeni anuali, depozitele sectorului non-guvernamental au crescut cu 15,4%. Ritmul a fost ușor mai redus decât cel raportat în iunie, când majorarea anuală ajunsese la 15,7%.

Datele indică astfel o continuare a creșterii sumelor păstrate în sistemul bancar, atât în cazul gospodăriilor, cât și al companiilor, chiar dacă pentru unele categorii ritmul de majorare a încetinit față de luna precedentă.

Evoluția depozitelor vine într-un an important pentru sistemul financiar bulgar. Bulgaria a adoptat moneda euro la 1 ianuarie 2026, după ce a îndeplinit criteriile necesare pentru aderarea la zona euro.

Odată cu trecerea la moneda unică, conturile și depozitele bancare denominate anterior în leva au fost convertite automat în euro, la cursul oficial de conversie. Procesul nu a presupus încheierea unor noi contracte de către clienți, iar condițiile existente ale produselor bancare au continuat să se aplice.

Pentru deponenți, o componentă importantă rămâne protecția economiilor păstrate în bănci. În Uniunea Europeană, sistemele de garantare a depozitelor protejează, în condițiile prevăzute de legislație, până la echivalentul a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare instituție de credit.

Creșterea depozitelor raportată în primele luni de după adoptarea euro oferă astfel o imagine asupra sumelor importante păstrate de gospodăriile și companiile bulgare în sistemul bancar după schimbarea monedei naționale.