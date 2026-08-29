Europa intră în iarnă cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din 13 ani. Traderii se tem de prețuri mai mari

Europa se apropie de sezonul rece cu rezerve de gaze mult sub nivelul obișnuit, iar piața începe deja să resimtă presiunea. Depozitele sunt umplute doar în proporție de 63%.

Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii 13 ani, situație care a alimentat ceea ce experții descriu drept o „panică de iarnă” în rândul traderilor de energie.

În ultima săptămână din august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, cu mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Nivelul se numără printre cele mai scăzute consemnate vreodată la sfârșitul lunii august.

Potrivit lui Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor universitar, dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar putea intra în sezonul de încălzire cu stocuri cu aproximativ 20% sub media ultimilor cinci ani. În acest scenariu, nivelul rezervelor ar fi cel mai redus din 2013.

Expertul avertizează că stocurile scăzute cresc în mod firesc riscul unor fluctuații mai mari ale prețurilor gazelor în timpul iernii. Situația s-ar putea agrava în cazul unor perioade prelungite de frig sau al unor intervale cu vânt slab, care ar determina creșterea consumului de gaze.

„Nivelurile scăzute ale stocurilor cresc, în mod firesc, riscul unei volatilități mai mari a prețurilor în timpul iernii”, a spus el.

Regatul Unit s-ar putea număra printre țările europene cele mai expuse la aceste fluctuații ale pieței. Țara este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, însă dispune de o capacitate internă redusă de stocare.

Uniunea Europeană încearcă să atingă un grad de umplere de 80% a depozitelor până la începutul sezonului rece. Obiectivul este însă mai dificil de atins în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului.

În mod obișnuit, depozitele europene sunt alimentate în perioada verii, când cererea și prețurile la gaze sunt mai scăzute. Situația din acest an pune însă presiune suplimentară pe piață înaintea sezonului de încălzire.

Prețurile gazelor naturale din Europa au rămas relativ stabile în această vară, pe fondul speranțelor că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă și că depozitele pentru iarnă vor putea fi refăcute. Totuși, Bjarne Schieldrop, analist-șef pentru materii prime la grupul bancar nordic SEB, consideră că redeschiderea strâmtorii nu este așteptată prea curând.

În acest context, piața europeană a gazelor naturale a intrat într-un fel de „panică de iarnă” în ultima săptămână, potrivit analistului. Schieldrop estimează că Europa nu se va confrunta cu o penurie de gaze în această iarnă, însă traderii se așteaptă la o creștere a prețurilor.