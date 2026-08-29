Până la 400 de nave sunt blocate în Golf. Aproape 6.000 de marinari nu pot pleca din zonă

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să afecteze grav traficul maritim din Golf, la șase luni de la izbucnirea conflictului. Nave comerciale și echipajele lor au rămas în regiune, în timp ce situația din Strâmtoarea Ormuz devine tot mai nesigură, alimentând temerile privind siguranța navigației internaționale.

Circa 400 de nave au rămas izolate în Golf la șase luni de la izbucnirea războiului din Iran, iar aproximativ 6.000 de marinari din regiune sunt expuși unor riscuri tot mai mari, avertizează Organizația Maritimă Internațională (OMI).

Potrivit OMI, unele nave și echipajele acestora au reușit să părăsească zona, însă până la 400 de nave, cu aproximativ 6.000 de marinari la bord, nu au putut pleca în condiții de siguranță de la începutul conflictului. Secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez, a transmis că situația reprezintă o problemă majoră pentru securitatea maritimă.

Conform datelor OMI, organizația a verificat 70 de atacuri asupra unor nave internaționale în Golf și în zona Strâmtorii Ormuz de la începutul războiului din Iran, izbucnit la sfârșitul lunii februarie. În urma acestor atacuri, 19 marinari au fost uciși.

Arsenio Dominguez a avertizat că deteriorarea securității maritime în Golf și la nivel global are consecințe pentru întreaga comunitate internațională. El a subliniat că situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât afectează mii de marinari care nu sunt implicați în conflict.

„În timp ce unele nave şi echipajele lor au reuşit să plece (din Golf), până la 400 de nave pe care se află în jur de 6.000 de marinari nu au putut să plece în siguranţă de la începerea conflictului. Dar este în mod special îngrijorător pentru miile de marinari nevinovaţi afectaţi”, a declarat Dominguez.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre principalele puncte de dispută în războiul dintre SUA și Iran. Înainte de izbucnirea conflictului, aceasta era deschisă navigației comerciale internaționale.

La șase luni de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, eforturile diplomatice pentru soluționarea conflictului au ajuns într-un impas. Iranul solicită concesii din partea administrației americane, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, încearcă să exercite presiuni asupra conducerii de la Teheran prin ceea ce a numit un „război economic”.

În timp ce forțele armate iraniene încearcă să determine companiile de navigație să coopereze prin amenințări și atacuri, forțele navale americane mențin o blocadă asupra porturilor iraniene, cu scopul de a limita sursele de finanțare ale Teheranului.

Potrivit CENTCOM, comandamentul militar american responsabil pentru regiune, forțele SUA au redirecționat până acum 82 de nave comerciale, au făcut trei nave inoperabile și au urcat la bordul altor două în cadrul operațiunilor de blocadă.

Donald Trump a afirmat recent că Strâmtoarea Ormuz este complet deminată, se află „100%” sub controlul american și este pe deplin deschisă navigației. Afirmația a fost însă contestată de un analist israelian.

Expertul în informații și securitate națională Danny Citrinowicz a susținut, într-o postare pe platforma X, că simpla declarație a președintelui american potrivit căreia strâmtoarea este deschisă nu înseamnă că aceasta este, în realitate, complet accesibilă. El a explicat că deplasarea petrolierelor pe timpul nopții, cu transponderele oprite și sub protecția militară americană, nu poate fi considerată echivalentă cu controlul efectiv al strâmtorii sau cu revenirea la situația de dinaintea războiului.