Donald Trump anunță cel mai mare acord petrolier din istorie. SUA își vor dubla rezervele de petrol

Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord major în sectorul petrolier între Statele Unite și Venezuela. Potrivit liderului de la Casa Albă, înțelegerea ar urma să permită SUA să-și dubleze rezervele de petrol și să contribuie la reducerea prețurilor carburanților pentru americani. Acordul ar urma să genereze, totodată, investiții private de aproximativ 100 de miliarde de dolari în Venezuela.

Statele Unite și Venezuela au ajuns la o înțelegere în domeniul petrolier, anunțul fiind făcut vineri de președintele american Donald Trump.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a descris înțelegerea drept ”cel mai mare acord petrolier din istoria mondială”, precizând că documentul a fost încheiat ”în strânsă colaborare cu preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez şi implică un parteneriat cu operatori privaţi”.

Potrivit informațiilor transmise de AFP și Reuters, acordul ar urma să permită Statelor Unite să își dubleze rezervele de petrol.

Înțelegerea vine într-un moment în care rezervele strategice americane de petrol se află la un nivel foarte redus raportat la ultimele decenii.

Președintele american a pus accentul și pe efectele pe care acordul le-ar putea avea asupra prețurilor plătite de consumatorii din SUA.

Potrivit lui Donald Trump, această ”tranzacţie istorică” între SUA şi Venezuela va permite ”reducerea considerabilă a preţului benzinei pentru toţi americanii şi acest lucru pentru mulţi ani”.

Trump a mai susținut că punerea în aplicare a înțelegerii nu va presupune costuri pentru contribuabilii americani.

Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul ”nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani”.

Acordul ar urma să aibă implicații importante și pentru economia Venezuelei. Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că tranzacția va permite atragerea unor investiții private în valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Banii ar urma să contribuie atât la dezvoltarea sectorului petrolier, cât și la susținerea economiei venezuelene și crearea de locuri de muncă.

”Pentru poporul venezuelean, acest acord va atrage investiţii private de aproape 100 de miliarde de dolari, va susţine mii de locuri de muncă bine remunerate şi va favoriza reconstrucţia economiei venezuelene”, a scris Rubio pe platforma X.

Venezuela dispune de unele dintre cele mai mari resurse petroliere ale lumii. Rezervele țării depășesc 303 miliarde de barili, însă producția efectivă a rămas limitată în raport cu dimensiunea resurselor disponibile.

Investițiile private prevăzute de noul acord ar putea deveni astfel un element important pentru exploatarea și dezvoltarea capacităților petroliere venezuelene.

Pentru Statele Unite, înțelegerea este importantă și din perspectiva propriilor rezerve strategice.

Stocurile strategice americane de petrol se află în prezent la cel mai scăzut nivel înregistrat după noiembrie 1982, potrivit datelor Agenției americane de informații privind energia (USEIA).

În acest context, acordul anunțat de Donald Trump ar urma să consolideze accesul Statelor Unite la resurse petroliere și, potrivit declarațiilor președintelui american, să aibă efecte pe termen lung asupra prețurilor carburanților.