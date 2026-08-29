Ilie Bolojan a inaugurat noul Centru de Neurochirurgie de la Cluj. Investiție de peste 230 de milioane de lei

Premierul demis Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la inaugurarea noului Centru de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Investiția, realizată în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), depășește 230 de milioane de lei. La eveniment a fost prezent și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Inaugurarea are loc cu două zile înainte de 31 august, termenul-limită pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Valoarea proiectului se ridică la 230,734 milioane de lei. Investiția a fost realizată cu finanțare prin PNRR, la care s-a adăugat o contribuție proprie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca de aproximativ 11,54 milioane de lei.

La eveniment au participat, alături de Ilie Bolojan și Cseke Attila, președintele Senatului, Mircea Abrudean, prefecta Maria Forna, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Ilie Bolojan a declarat că prezența sa la inaugurarea centrului reprezintă, în primul rând, un semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca și pentru medicii care își desfășoară activitatea în acest oraș.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment și sunt aici în primul rând în semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș și le mulțumesc pentru că atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj”, a spus premierul demis.

Bolojan a subliniat și rolul important pe care centrul universitar din Cluj-Napoca îl are în pregătirea medicilor care ajung ulterior să lucreze în spitalele din întreaga Transilvanie.

„Le mulțumesc pentru studenții pe care îi pregătesc aici, pentru că lucrează la toate spitalele din Transilvania și le sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac în sistemul nostru de medicină, Clujul fiind unul dintre cele mai puternice centre din acest punct de vedere”.

Premierul demis a vorbit și despre medicul Ștefan Florian, șeful echipei care va lucra în noul Centru de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară.

Bolojan i-a mulțumit pentru activitatea desfășurată și pentru specialiștii pe care i-a format de-a lungul timpului. Totodată, acesta a dezvăluit că are și un motiv personal pentru care îi este recunoscător medicului, afirmând că Ștefan Florian i-a salvat câțiva prieteni.