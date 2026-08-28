Ilie Bolojan anunță schimbări pentru serviciile de informații. Ce măsuri vrea să susțină la nivel parlamentar

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va susține, la nivel parlamentar, adoptarea unor măsuri instituționale menite să limiteze posibilele interferențe ale serviciilor de informații în zona economică și politică. Printre măsurile avute în vedere se află și limitarea numărului sau duratei mandatelor la conducerea acestor instituții.

Bolojan consideră că problemele legate de influența serviciilor nu pot fi rezolvate doar prin schimbarea unei persoane dintr-o funcție. În opinia sa, statele democratice dispun de mecanisme instituționale prin care astfel de posibile interferențe sunt limitate, iar controlul asupra serviciilor trebuie să fie clar și fără echivoc.

Premierul interimar susține că durata mandatelor ar trebui limitată pentru pozițiile considerate vulnerabile sau pentru funcțiile în care acumularea unei puteri importante ar putea permite folosirea acesteia într-un alt scop. El a arătat că și în România există deja situații în care mandatele sunt limitate, însă consideră că pot fi preluate și alte mecanisme de control și limitare utilizate în statele democratice.

Aceste mecanisme ar trebui introduse în legislația românească astfel încât să fie reduse discuțiile privind posibilele influențe exercitate de serviciile de informații în societate.

„În ceea ce priveşte aspectele care ţin de influenţa serviciilor în zona economică, politică, lucrurile nu se rezolvă întotdeauna printr-o persoană sau alta. Statele democratice au practici instituţionale prin care rezolvă şi limitează posibile interferenţe. Se instituie un control care este fără echivoc. Se limitează durata mandatelor pe toate poziţiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel. Vedem şi în România, o parte din mandate sunt limitate. Sunt diferite mecanisme de control şi de limitări pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice şi să le punem în legislaţia noastră, în aşa fel încât să nu avem aceste discuţii legate de influenţe”, a declarat Bolojan pentru Prima News.

Întrebat despre oportunitatea retragerii lui Lucian Pahonțu din funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază, Ilie Bolojan a precizat că o asemenea decizie nu ține de Guvern.

Evaluarea situației trebuie făcută administrativ de autoritatea care are competență asupra SPP, respectiv Administrația Prezidențială. Premierul interimar a subliniat că pentru formularea unor concluzii într-o astfel de situație sunt necesare date clare și fără echivoc.

Bolojan a precizat că, în afara informațiilor apărute în spațiul public, nu deține alte date privind această situație. În același timp, el a subliniat principiul potrivit căruia fiecare persoană este responsabilă pentru propriile acțiuni.

Premierul interimar a făcut referire și la necesitatea clarificării evenimentelor din 1989. În opinia sa, cu cât se va stabili mai clar ce s-a întâmplat atunci și care a fost sau nu implicarea diferiților actori, cu atât situația va deveni mai clară.

„Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are compentenţă asupra acestui serviciu, care este Administraţia Prezidenţială, nu Guvernul. Ca să poţi emite judecăţi, trebuie să ai date, fără echivoc, în astfel de situaţii. Or, în afară de ceea ce a apărut în spaţiul public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Din punctul acesta de vedere, cu cât se clarifică ceea ce s-a întâmplat în ’89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare”, a mai spus prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a insistat asupra importanței încrederii în instituții, pe care o consideră o condiție fundamentală pentru funcționarea sistemelor democratice.

Premierul interimar a recunoscut că între demnitari și ofițerii SPP care îi protejează se poate crea, în mod inevitabil, o anumită apropiere. El a explicat că ofițerii de protecție petrec mult timp alături de demnitari, ceea ce poate duce la formarea unor relații personale.

În cazul său, Bolojan a arătat că îi cunoaște pe nume pe ofițerii care îl însoțesc și a ajuns să afle informații despre familiile acestora. El a menționat inclusiv faptul că s-a bucurat atunci când unii dintre aceștia au avut copii.

Premierul interimar a relatat și că a luat masa alături de ofițerii SPP în timpul unor deplasări. Atunci când deplasările impuneau oprirea într-un loc pentru a mânca, el a considerat firesc să stea la masă împreună cu aceștia, ca gest de colegialitate.

În același timp, Bolojan a subliniat că apropierea personală care se poate crea între demnitari și ofițerii de protecție nu trebuie să elimine delimitarea dintre activitatea politică și responsabilitățile care țin de siguranța demnitarilor.