Subiectul zilei al podcastului moderat de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România!, a fost „bomba” lansată de Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Edilul a afirmat că discută săptămânal cu Nicușor Dan, iar președintele se teme că ar avea echipament de ascultare la Cotroceni.

Alături de Dan Andornic, în emisiunea au mai fost prezenți Mirel Curea și Silviu Predoiu.

Fostul șef al SIE nu crede că e posibil ca la Cotroceni să existe microfoane. Și este de părere că Fritz nu a lansat întâmplător acest subiect în spațiul public. Primarul de pe Bega ar vrea să transmită un mesaj către judecători.

„Pe el îl ajută foarte mult, pentru că a fost declarat incompatibil de Curtea de Apel Timișoara. Astfel vine și spune: vedeți cine sunt eu? Cu cine vorbesc săptămânal?”

Silviu Predoiu a fost întrebat de Dan Andronic, într-un exercițiu de imaginație, ce ar însemna o operațiune de montare a microfoanelor.

„E nevoie de mai multe resurse decât își imaginează lumea. De 10 – 12 persoane. Ar fi o chestie ilegală. Cum poți să convingi atâția oameni să încalce legea? S-ar face pe bază de semnătură, ar trebui să apară ceva ca să existe interceptări”, a explicat fostul șef al SIE.

Care nu crede Nicușor Dan și-ar monta singur echipament.

„Îl vedeți în stare să monteze ceva? Nu e în stare să schimbe o garnitură la chiuvetă.”

Dar, după cum a explicat Predoiu, dacă președintele ar avea dubii în privința siguranței convorbirilor, ca șef al statului are la îndemână multe pârghii pentru a primi ajutor.

„Asta e o aberație. Dacă președintele are vreun dubiu, de ce nu-l schimbă pe Pahonțu (n.r. – Lucian Pahonțu, șeful SPP), de ce nu schimbă la SRI, la SIE. Garantez că pe perioada în care am fost în activitate și cred că nici acum, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Aceste camere sunt verificate constant de SPP. Șeful statului are dreptul să solicite controale de la SRI, STS, SIE. Să spună: vreau să stau liniștit”.

Fostul șef al SIE a povestit că au existat înalți oficiali ai statului român care au cerut asemenea verificări.

„S-a întâmplat cu demnitari care au cerut asemenea controale. Se iau măsuri în mod constant. Nimeni nu-și asumă asemenea risc de a încălca legea atât de grav.”

Predoiu este de părere că subiectul deschis de Fritz este foarte sensibil și se răsfrânge și asupra percepției românilor.