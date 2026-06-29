Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Israelului, Isaac Herzog. Discuțiile includ securitatea, economia și cooperarea bilaterală

Nicușor Dan l-a primit luni la Palatul Cotroceni pe președintele Statului Israel, Isaac Herzog, aflat într-o vizită de stat în România împreună cu Prima Doamnă, Michal Herzog.

La ceremonia oficială de pe Platoul Marinescu, șeful statului român a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Programul vizitei a inclus convorbiri tete-a-tete între cei doi președinți, discuții oficiale extinse și un dejun oficial. De asemenea, la ora 12:00 au fost programate declarații de presă.

Administrația Prezidențială a subliniat sâmbătă că vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre România și Israel, consolidare susținută de frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Potrivit aceleiași surse, momentul evidențiază soliditatea relației bilaterale, bazată pe cooperare politică și economică extinsă, precum și pe legături interumane profunde.

Pe agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat s-au aflat modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe extinderea parteneriatului economic și pe intensificarea cooperării în domeniile securității și apărării. Totodată, au fost abordate teme de cooperare sectorială, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane.

„Vizita preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde”, a transmis Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.

Discuțiile au inclus și o atenție specială acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României, din regiunea Mării Negre și din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității regionale și globale, precum și asupra economiei mondiale.

În continuarea vizitei, Isaac Herzog a fost primit și de președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. La ora 17:00, președintele Statului Israel urmează să se adreseze Parlamentului României, reunit în ședință solemnă, la eveniment fiind invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei și ai Republicii Moldova cu reședința la București, precum și reprezentanții Ambasadei Statului Israel.

Duminică, Isaac Herzog a sosit în România împreună cu Prima Doamnă pentru a participa la cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment dedicat comemorării victimelor Pogromului din iunie 1941.