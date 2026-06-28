BIS avertizează asupra riscurilor care amenință economia mondială. Datoria publică, inflația și boom-ul AI, printre principalele vulnerabilități

Economia mondială se confruntă cu un cumul de riscuri care ar putea afecta stabilitatea financiară în perioada următoare, avertizează Banca Reglementelor Internaționale (BIS) în raportul anual publicat duminică. Instituția atrage atenția că nivelul ridicat al datoriei publice, persistența inflației, perturbările din lanțurile de aprovizionare și incertitudinile legate de investițiile masive în inteligența artificială (AI) impun politici fiscale prudente și o coordonare mai bună între autorități.

Raportul, citat de Reuters, subliniază că, deși economia globală a rămas rezilientă în ultimele luni, provocările structurale continuă să se acumuleze și pot amplifica riscurile pentru piețele financiare și pentru creșterea economică.

În evaluarea sa, BIS consideră că autoritățile trebuie să adopte măsuri coordonate pentru a preveni accentuarea vulnerabilităților existente.

„Acţiunile politice trebuie să se consolideze reciproc, pentru a evita presiunile asupra economiei mondiale. În cele din urmă, succesul depinde de fundaţiile solide fiscale şi financiare”, a declarat directorul general al BIS, Pablo Hernandez de Cos.

Instituția apreciază că stabilitatea financiară nu poate fi menținută fără consolidarea finanțelor publice și fără politici fiscale sustenabile.

Raportul evidențiază faptul că inflația a început din nou să exercite presiuni asupra economiei mondiale, în timp ce întreruperile repetate din lanțurile de aprovizionare continuă să afecteze prețurile și așteptările populației și ale companiilor.

Șeful BIS a transmis că băncile centrale trebuie să rămână pregătite să intervină dacă observă că anticipațiile privind inflația încep să se deterioreze.

„Disponibilitatea de a acţiona, dacă băncile centrale observă că există o ancorare a aşteptărilor inflaţioniste, este principalul mesaj pe care vreau să-l transmit”, le-a spus Pablo Hernandez de Cos jurnaliștilor.

În analiza sa, directorul general al BIS s-a referit și la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

Potrivit acestuia, acordul dintre Statele Unite și Iran privind încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă un element pozitiv pentru economia mondială.

Pablo Hernandez de Cos a apreciat că aceste evoluții sunt „veşti bune”, deoarece reduc probabilitatea unor scenarii extreme pe piața energiei, chiar dacă va fi nevoie de timp până când piața petrolului își va reveni complet.

Un capitol important al raportului este dedicat dezvoltării accelerate a investițiilor în inteligența artificială.

BIS arată că AI a stimulat optimismul investitorilor și a susținut perspectivele privind productivitatea economiei mondiale, însă avertizează că există și riscuri semnificative.

Instituția consideră că ritmul accelerat al investițiilor, concurența intensă și eventualele blocaje din lanțurile de aprovizionare ar putea conduce la supraevaluări și investiții excesive, similare celor observate în ciclurile economice anterioare.

Raportul subliniază și impactul pe care dezvoltarea inteligenței artificiale îl poate avea asupra pieței muncii, în contextul transformărilor tehnologice rapide.

BIS atrage atenția că nivelul record al datoriei publice reprezintă una dintre cele mai importante amenințări la adresa stabilității financiare.

Potrivit raportului, evaluările ridicate ale activelor și apetitul investitorilor pentru risc au făcut piețele obligațiunilor mai vulnerabile, în timp ce finanțarea investițiilor în inteligența artificială depinde tot mai mult de împrumuturi.

Instituția avertizează că rolul tot mai mare al fondurilor speculative puternic îndatorate pe piețele obligațiunilor suverane creează noi riscuri sistemice.

Pablo Hernandez de Cos consideră că reducerea datoriei publice trebuie să devină o prioritate pentru economiile dezvoltate.

Potrivit acestuia, mesajul transmis de BIS este „urgent”, întrucât nivelul actual al datoriei este foarte ridicat și este finanțat într-o măsură tot mai mare prin intermediul instituțiilor financiare din afara sistemului bancar tradițional.

În raportul anual, BIS recomandă guvernelor și băncilor centrale să adopte politici care să consolideze reziliența economiei mondiale.

Printre principalele recomandări se numără:

menținerea stabilității prețurilor;

consolidarea sustenabilității finanțelor publice;

întărirea supravegherii sistemului financiar, inclusiv în afara sectorului bancar;

accelerarea reformelor structurale care să sprijine creșterea economică pe termen lung.

Instituția consideră că numai prin politici fiscale prudente, coordonare între autorități și reforme structurale vor putea fi limitate efectele riscurilor care se acumulează în economia globală.