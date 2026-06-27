Anunț important de la FMI. Ce se întâmplă cu dolarul în plină reorganizare a economiei mondiale

Economia mondială continuă să graviteze în jurul dolarului american, în pofida schimbărilor provocate de noile tensiuni comerciale și de tarifele vamale introduse de administrația președintelui american Donald Trump. Potrivit economistului-șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, moneda americană își menține poziția dominantă atât în comerțul internațional, cât și în sistemul financiar global.

Într-un interviu acordat Reuters, oficialul FMI a explicat că modificările din comerțul mondial și reorganizarea lanțurilor de aprovizionare nu au redus rolul esențial al dolarului în economia globală.

„Observăm foarte puţine schimbări care să indice că ne îndepărtăm de o lume centrată pe dolar. Suntem încă foarte ferm într-o economie globală dominată de dolar. Asta nu înseamnă că situaţia nu s-ar putea schimba într-o zi, dar evoluţiile din ultimii zece ani au fost minore”, a declarat Pierre-Olivier Gourinchas.

Economistul-șef al FMI a comentat și evoluția spectaculoasă a aurului din ultimii ani, respingând ideea că investitorii sau statele renunță la dolar în favoarea metalului prețios.

Potrivit acestuia, creșterea cotațiilor aurului este explicată în principal de dezvoltarea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) bazate pe aur, care oferă investitorilor posibilitatea de a obține expunere la acest activ fără să cumpere și să depoziteze aur fizic.

În plus, Gourinchas a arătat că și emitenții de stablecoinuri au început să includă aur în portofoliile lor, ceea ce a contribuit la majorarea cererii pentru metalul prețios.

În schimb, oficialul FMI consideră că băncile centrale nu cumpără aur într-un ritm suficient de accelerat încât să indice o schimbare structurală a rezervelor valutare internaționale.

Declarațiile reprezentantului FMI vin într-o perioadă în care piețele financiare urmăresc cu atenție evoluția inflației și deciziile de politică monetară din Statele Unite.

Aurul a recuperat o parte din pierderile înregistrate anterior, pe fondul slăbirii dolarului și al reducerii așteptărilor privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală. Totuși, metalul prețios se îndreaptă spre a patra săptămână consecutivă de scădere.

În același timp, dolarul american a cedat ușor din avansul acumulat în ultimele săptămâni după publicarea indicelui PCE, indicatorul preferat de Rezerva Federală pentru evaluarea inflației. Noile date au alimentat speranțele investitorilor că presiunile inflaționiste din economia americană ar putea începe să se tempereze, influențând atât evoluția monedei americane, cât și dinamica piețelor financiare globale.