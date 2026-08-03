Aurul urcă din nou după patru luni de pierderi. Ce factori pot influența evoluția prețului în perioada următoare

Aurul a încheiat luna iulie pe creștere, după patru luni consecutive de scăderi. Metalul prețios a fost susținut de deprecierea dolarului american și de decizia Rezervei Federale a SUA de a menține dobânda de politică monetară. Evoluția vine într-un context marcat de incertitudini privind inflația, politica monetară americană și prețurile energiei.

Aurul a reușit să închidă luna iulie în teritoriu pozitiv, după o perioadă de patru luni în care presiunile de pe piețele financiare au împins cotațiile în jos. Deși ultima ședință de tranzacționare a lunii a adus o corecție importantă, bilanțul lunar a rămas favorabil pentru metalul prețios.

La finalul ședinței de vineri, prețul spot al aurului a scăzut cu 1,5%, până la 4.044,61 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures au pierdut tot 1,5%, ajungând la 4.098,60 dolari pe uncie.

Pe ansamblul lunii, însă, evoluția a fost pozitivă. Aurul spot a înregistrat o creștere de 0,9% în iulie, iar contractele futures au avansat cu 1,5%, ceea ce a întrerupt seria de patru luni consecutive de scăderi.

Pentru investitori, revenirea lunară are o semnificație mai importantă decât variațiile zilnice, deoarece poate indica o schimbare a sentimentului din piață. Evoluția viitoare va depinde de deciziile Rezervei Federale, dinamica inflației și direcția economiei globale.

Principalul factor care a favorizat aurul în luna iulie a fost slăbirea dolarului american. Moneda Statelor Unite a pierdut peste 1% pe parcursul lunii, iar cea mai mare parte a declinului s-a produs în ultima săptămână.

Legătura dintre dolar și aur este una dintre cele mai urmărite relații de pe piețele financiare. Atunci când moneda americană se depreciază, metalul prețios devine mai accesibil pentru cumpărătorii care folosesc alte valute, ceea ce poate stimula cererea internațională.

În prima parte a lunii, datele economice din SUA au oferit semnale favorabile. Indicatorii privind inflația, inclusiv indicele prețurilor de consum (CPI), indicele prețurilor producătorilor (PPI) și indicele PCE urmărit de Rezerva Federală, au indicat o temperare a presiunilor asupra prețurilor.

Aceste informații au alimentat așteptările că banca centrală americană ar putea adopta o politică monetară mai puțin restrictivă. Totuși, perspectiva s-a modificat după revenirea creșterii prețurilor petrolului pe fondul tensiunilor geopolitice.

Majorarea costurilor energiei poate influența transporturile, producția industrială și prețurile finale plătite de consumatori. Din acest motiv, economiștii consideră că presiunile inflaționiste reale vor putea fi evaluate mai clar în lunile următoare.

Decizia Rezervei Federale de a păstra dobânda de referință neschimbată a reprezentat unul dintre cele mai importante evenimente pentru piețele financiare în luna iulie. Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) a confirmat așteptările majorității analiștilor, însă votul a evidențiat diferențe de opinie în interiorul băncii centrale.

Trei membri ai comitetului au susținut majorarea dobânzii cu 25 de puncte de bază. Printre aceștia s-au aflat președinta Fed Cleveland, Beth Hammack, președintele Fed Minneapolis, Neel Kashkari, și președinta Fed Dallas, Lorie Logan.

Pozițiile divergente au transmis investitorilor că riscul unei noi creșteri a dobânzii nu a dispărut complet. Piața a interpretat aceste semnale ca o dovadă că oficialii Fed rămân preocupați de evoluția inflației.

În același timp, randamentele obligațiunilor americane au crescut în luna iulie, sugerând că investitorii anticipează posibilitatea unei politici monetare mai restrictive. În mod obișnuit, randamentele mai mari exercită presiune asupra aurului, deoarece metalul prețios nu generează venituri sub forma dobânzilor.

Creșterea prețului petrolului a devenit un element important în evaluarea perspectivelor pentru aur. Evoluția a fost influențată de deteriorarea negocierilor privind un acord interimar între Statele Unite și Iran, ceea ce a readus în atenție riscurile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Pentru economia americană, scumpirea energiei poate avea efecte directe asupra inflației. Costurile mai mari ale combustibililor afectează transportul, distribuția și producția, iar aceste cheltuieli pot fi transferate ulterior către consumatori.

Acest context a determinat investitorii să privească mai prudent datele pozitive privind inflația din luna iunie. O eventuală accelerare a prețurilor ar putea determina Rezerva Federală să mențină o politică monetară restrictivă pentru o perioadă mai lungă.

În declarațiile publicate după ședința Fed, Beth Hammack, Neel Kashkari și Lorie Logan au argumentat că presiunile asupra prețurilor rămân suficient de ridicate pentru a justifica o abordare prudentă.

Oficialii au indicat că riscurile asociate energiei și tensiunile geopolitice reprezintă factori care pot influența evoluția inflației și deciziile viitoare ale băncii centrale.

Piețele financiare au urmărit cu atenție mesajele transmise de noul președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, însă declarațiile acestuia nu au oferit detalii concrete privind următoarele măsuri ale instituției.

Investitorii au căutat indicii despre modul în care Fed intenționează să gestioneze eventualele presiuni inflaționiste și despre calendarul unor posibile modificări ale dobânzilor.

Lipsa unor explicații ferme a menținut incertitudinea pe piețe și a alimentat dezbaterile privind strategia pe termen mediu a băncii centrale.

Economiștii JPMorgan consideră că Fed ar putea fi nevoită să majoreze dobânda mai devreme decât anticipa anterior. Michael Feroli, economist-șef pentru SUA la JPMorgan, susține că mesajele transmise de conducerea băncii centrale ridică întrebări privind strategia antiinflaționistă și rolul viitor al indicelui PCE.

Banca americană estimează acum că o majorare a dobânzii ar putea avea loc în decembrie 2026, în timp ce scenariul anterior indica o posibilă creștere abia în a doua jumătate a anului 2027. Economiștii nu exclud însă nici o intervenție mai rapidă, dacă datele economice vor indica o accelerare a inflației.

Perspectivele pentru aur în a doua parte a anului vor fi influențate în principal de evoluția dolarului american, traiectoria inflației și politica monetară a Rezervei Federale.

O revenire a inflației și o eventuală reluare a majorărilor de dobândă ar putea pune presiune asupra metalului prețios. În schimb, deprecierea dolarului și accentuarea riscurilor geopolitice pot susține cererea pentru aur, considerat un activ de refugiu în perioade de incertitudine.

Revenirea din luna iulie oferă un prim semnal pozitiv după patru luni dificile pentru piața aurului, însă direcția următoare rămâne dependentă de deciziile băncii centrale americane și de evoluțiile economice internaționale.