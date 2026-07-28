Curs BNR, 28 iulie 2026. Leul câștigă teren în raport cu francul elvețian. La cât este cotat euro

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 28 iulie 2026, cursul valutar de referință pentru principalele monede. Datele anunțate de instituție arată că leul românesc a înregistrat o apreciere față de francul elvețian, dar și față de euro și lira sterlină.

Cursul valutar comunicat de BNR a fost actualizat în jurul orei 13:00. Valorile stabilite pentru ziua de marți sunt, de regulă, utilizate ca reper pentru următoarea zi lucrătoare.

Cea mai importantă evoluție pentru moneda națională a fost înregistrată în raport cu francul elvețian. Leul a câștigat aproape doi bani, iar francul elvețian a fost cotat la 5,6151 lei.

Nivelul stabilit de BNR pentru franc reprezintă cea mai scăzută valoare înregistrată din 30 aprilie 2026 și până în prezent. Diferența față de ședința precedentă este de -0,0193 lei.

Moneda unică europeană a avut, de asemenea, o scădere în raport cu leul. Euro a fost cotat la 5,2310 lei, cu 0,0017 lei mai puțin față de valoarea anterioară. Lira sterlină a urmat aceeași tendință, fiind evaluată la 6,1178 lei. Scăderea în cazul acestei monede a fost de 0,0030 lei.

În schimb, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american. Moneda Statelor Unite a fost cotată la 4,6050 lei, după o creștere de 0,0141 lei.

Pe piața valutară au fost consemnate variații și pentru celelalte monede internaționale urmărite de BNR. Dolarul canadian a ajuns la 3,2628 lei, în creștere cu 0,0077 lei, iar dolarul australian a fost cotat la 3,2094 lei, în scădere cu 0,0055 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost evaluat la 1,2539 lei, cu o creștere de 0,0040 lei, în timp ce renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6802 lei, în urcare cu 0,0017 lei.

În cazul altor valute, zlotul polonez a fost cotat la 1,2090 lei, coroana cehă la 0,2162 lei, iar coroana norvegiană la 0,4745 lei. Coroana suedeză a fost evaluată la 0,4728 lei, iar coroana daneză la 0,6998 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2604 lei, rubla rusească la 0,0586 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1024 lei. Dinarul sârbesc a rămas la valoarea de 0,0446 lei.

Pentru monedele asiatice, yenul japonez a fost cotat la 2,8103 lei pentru 100 de unități, wonul sud-coreean la 0,3154 lei pentru 100 de unități, iar rupia indiană la 0,0481 lei.

Gramul de aur scade cu peste 8 lei

Pe lângă evoluțiile valutare, BNR a anunțat și noua cotație pentru gramul de aur. Prețul metalului prețios a scăzut cu 8,1464 lei, ajungând la 596,5952 lei.

Valoarea gramului de aur stabilită marți reprezintă cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână. Cotația DST (Drepturi Speciale de Tragere) a fost stabilită la 6,2381 lei, cu o creștere de 0,0095 lei față de ședința precedentă.