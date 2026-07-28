Harta drumului expres Craiova – Târgu Jiu se schimbă. Lotul cu 25 de structuri are constructor desemnat

Un nou lot al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu are constructor desemnat. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 6, tronsonul Târgu Jiu – Târgu Cărbunești, a fost atribuit Asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), potrivit anunțului făcut de Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

Un nou lot al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu are constructori desemnați! Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 6 (Târgu Jiu – Târgu Cărbunești) a fost atribuit astăzi Asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), cu suma de 1,99 miliarde lei (fără TVA). Conform contractului, finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, construcția acestui nou lot de drum expres (#DEx) trebuie să dureze maximum 34 de luni, din care 10 luni proiectare și 24 de luni execuție, a anunțat Cristian Pistol.

Contractul are o valoare de 1,99 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Potrivit prevederilor contractuale, perioada totală alocată pentru realizarea investiției este de maximum 34 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt rezervate pentru etapa de proiectare, iar 24 de luni pentru lucrările de execuție.

Lotul 6 al drumului expres Craiova – Târgu Jiu va avea o lungime de 19,25 kilometri și face parte din traseul de mare viteză care va conecta municipiul Craiova de zona Târgu Jiu. Proiectul include mai multe lucrări de infrastructură necesare pentru realizarea traseului și pentru asigurarea conexiunilor cu rețeaua rutieră existentă.

Lotul 6 va avea o lungime de 19,25 km, iar pe traseu vor fi construite inclusiv:

25 de structuri, printre care un viaduct de o complexitate tehnică ridicată (viaductul de la km 96+359, în lungime de 644 m),

2 parcări de scurtă durată (fiecare dotată cu 6 stații de încărcare pentru autoturismele electrice),

Nodul Rutier Târgu Jiu (km 110+100), care va asigura conexiunea cu Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu, o descărcare provizorie (km 90+850), care include un drum de legătură în lungime de 1 km și o intersecție giratorie prin care se realizează conexiunea la DJ661.

Printre elementele prevăzute în proiect se află 25 de structuri, între care un viaduct cu o lungime de 644 de metri, amplasat la kilometrul 96+359. Acesta este una dintre lucrările cu un nivel ridicat de complexitate tehnică prevăzute pe traseul viitorului drum expres.

Proiectul include și două parcări de scurtă durată, fiecare urmând să fie dotată cu câte șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice. De asemenea, este prevăzut Nodul Rutier Târgu Jiu, situat la kilometrul 110+100, care va face legătura cu Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu.

Investiția mai prevede o descărcare provizorie la kilometrul 90+850. Aceasta va include un drum de legătură cu o lungime de un kilometru și o intersecție giratorie prin care traseul va fi conectat la DJ661.

Desemnarea constructorului reprezintă etapa care precede semnarea contractului. Potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, documentul va putea fi semnat după expirarea perioadei în care pot fi depuse eventuale contestații și după soluționarea acestora.

„Semnarea contractului va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații, respectiv, după soluționarea acestora”, a mai subliniat în postarea sa de pe social media Cristian Pistol.