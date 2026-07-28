Consiliul Concurenței a decis: PRO TV trebuie să plătească 4 milioane de euro. Care este motivul

PRO TV a primit o amendă în valoare de patru milioane de euro din partea Consiliului Concurenţei, sancţiunea fiind legată de modul în care compania ar fi respectat angajamentele stabilite în 2021 privind tarifele achitate de operatorii de cablu şi satelit pentru difuzarea canalelor sale.

Sancţiunea este legată de o investigaţie privind condiţiile comerciale aplicate operatorilor care distribuie canalele PRO TV către abonaţi. Decizia autorităţii de concurenţă a fost luată la data de 4 iulie 2026, însă nu a fost comunicată public până în acest moment.

Consiliul Concurenţei a anunţat doar faptul că a avut loc o deliberare referitoare la acest dosar. Informaţia provine din surse din industria telecomunicaţiilor. Autoritatea a precizat că părţile implicate pot consulta minuta şedinţei de deliberare la sediul Consiliului Concurenţei, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei.

„În data de 4 iulie 2026 au avut loc deliberările privind evaluarea monitorizării angajamentelor asumate de PRO TV S.R.L. în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 230 din 16 iunie 2014. Părţile implicate pot consulta minuta şedintei de deliberare la sediul Consiliului Concurenţei”, conform mesajului publicat pe site.

Principala obligaţie acceptată de PRO TV în urma deciziei Consiliului Concurenţei din 2021 prevedea modificarea ofertei comerciale astfel încât diferenţa dintre reducerea de preţ acordată RCS&RDS, operatorul cu cel mai mare număr de abonaţi, şi reducerile oferite celorlalţi operatori să fie mai mică decât în oferta anterioară.

Angajamentele au fost stabilite pentru o perioadă de trei ani, iar oferta comercială rezultată în urma acestora a fost valabilă între 1 iulie 2021 şi 31 mai 2026. Aceste măsuri au fost acceptate prin Decizia nr. 102 din 20 decembrie 2021, prin care Consiliul Concurenţei a închis o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă pe piaţa retransmisiei canalelor de televiziune.

Investigaţia fusese începută în luna iunie 2014, după o plângere depusă de UPC România şi Focus Sat, companii care activau la acel moment pe piaţa serviciilor de retransmisie TV. Ulterior, UPC România a fost absorbită de Vodafone România.

Valoarea sancţiunii aplicate PRO TV reprezintă aproximativ 1,8% din cifra de afaceri a companiei şi circa 6,6% din profitul net raportat. Potrivit situaţiilor financiare depuse, PRO TV a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,14 miliarde de lei, în scădere cu 0,7% faţă de perioada anterioară. Compania a raportat un profit net de 305,8 milioane de lei, în creştere cu 4,2%, şi un număr de 997 de angajaţi.

În documentul prin care a propus angajamentele în 2021, PRO TV a menţionat că raportul de investigaţie din noiembrie 2017 stabilise că societatea nu deţinea o poziţie dominantă şi că nu existau restricţionări ale concurenţei. Compania a precizat atunci că angajamentele au fost oferite fără recunoaşterea unei încălcări.

Consiliul Concurenţei nu a comunicat informaţii suplimentare solicitate de ZF.ro despre motivele exacte care au dus la aplicarea amenzii. Până la momentul publicării informaţiilor despre sancţiune, PRO TV nu a transmis un punct de vedere oficial referitor la decizie.