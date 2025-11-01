Consiliul Concurenţei intenţionează să finalizeze până la finalul anului zece investigaţii. Preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu, explicat că numărul total al anchetelor închise pe parcursul anului 2025 va ajunge astfel la 15-20.

El a precizat pentru News.ro că activitatea Consiliului se desfăşoară în parametri normali, existând în prezent peste 50 de investigaţii în derulare. Potrivit acestuia, în următoarele două luni vor fi finalizate aproximativ zece cazuri, însă rezultatul acestora nu presupune neapărat aplicarea de sancţiuni.

Unele dosare se pot încheia prin impunerea unor condiţii sau prin constatarea lipsei de dovezi care să confirme suspiciunile iniţiale.

„Activitatea Consiliului Concurenţei merge în parametrii ei obişnuiţi. Avem în derulare peste 50 de investigaţii şi o terminăm în total, pe întregul an, 15-20 de investigaţii. Ceea ce înseamnă în cele două luni care ne-au mai rămas vom termina cam 10. Vom finaliza investigaţiile, dar asta nu înseamnă neapărat amenzi. Investigaţiile se pot termina şi punând anumite condiţii şi pot fi şi cazuri în care suspiciunile noastre nu s-au confirmat şi vom finaliza investigaţia şi fără să impunem amenzi”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Chiriţoiu a menţionat că printre cele mai importante cazuri aflate pe final se numără o investigaţie legată de comercializarea produselor din tutun încălzit şi o alta, neobişnuită pentru instituţie, referitoare la compania Renault şi partenerii săi de dezvoltare.

Consiliul verifică dacă a existat o coordonare între aceste firme pentru a evita recrutarea reciprocă a angajaţilor, o formă de înţelegere anticoncurenţială analizată în premieră de autoritate.

„Cele mai importante, în sensul în care companiile implicate sunt mai mari, sunt două cazuri: una este legată de comercializare produselor de tutun încălzit, iar alta, mai puţin obişnuită, este cea legată de Renault şi partenerii lor de dezvoltare, firme de inginerie cu care sunt în parteneriat pentru diferite proiecte tehnologice. Aici ne uităm să vedem dacă a existat o coordonare între aceste companii de a nu-şi ”fura” angajaţii unii altora. E o speţă mai puţin obişnuită, e pentru prima dată când ne uităm la genul ăsta de înţelegeri între companii, care nu ar fi concurente pe produsul lor final, dar erau concurente în atragerea forţei de muncă”, a adăugat Chirițoiu.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a subliniat că instituţia nu ignoră niciun sector al economiei, iar priorităţile rămân domeniile tradiţionale, precum energia, licitaţiile publice şi serviciile financiare.

El a adăugat că autoritatea va încheia în curând prima investigaţie internă majoră din zona bancară, ale cărei rezultate finale vor fi comunicate în prima jumătate a anului viitor.

Totodată, Bogdan Chiriţoiu a amintit că unul dintre cele mai complexe dosare ale anului a fost analiza tranzacţiei prin care Digi şi Vodafone au preluat activele Telekom, considerată cea mai importantă operaţiune aprobată în 2025.

Oficialul a subliniat că România are o piaţă de telecomunicaţii competitivă, cu servicii de calitate şi preţuri scăzute, aspecte care trebuie menţinute.