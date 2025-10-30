Dacia își continuă expansiunea cu planuri ambițioase pentru 2026, când va lansa două modele noi: un vehicul electric de segment A și un model compact derivat din Duster. Reprezentanții companiei spun că marca intră într-o nouă etapă de dezvoltare, în care eficiența și greutatea redusă devin priorități strategice.

După lansarea facelifturilor pentru Sandero, Jogger și Logan, dar și a conceptului surprinzător Hipster, Dacia se pregătește deja pentru o nouă serie de premiere. Potrivit directorului operațional Frank Marotte, anul 2026 va aduce un model complet electric bazat pe platforma Twingo E-Tech, precum și un nou automobil compact dezvoltat pe arhitectura Duster, cunoscut momentan sub numele de cod C-Neo.

Oficialul a explicat că marca își propune să aplice o strategie de proiectare orientată nu doar spre costuri reduse, ci și spre greutate scăzută. El a subliniat că, în cazul Bigster, compania a reușit să reducă masa vehiculului cu aproximativ 150 de kilograme sub media segmentului, iar această filozofie va fi extinsă și la viitoarele modele.

Marotte a precizat că un al doilea model de segment C va fi anunțat tot în 2026, urmând ca toate detaliile să fie făcute publice la mijlocul acelui an.

„Avem un model electric de succes în Europa, Spring, și am anunțat pentru 2026 un nou model electric de segment A. Pe lângă design to cost, am adoptat strategia design to weight, mașini mai ușoare. La Bigster, suntem cu circa 150 kg sub media segmentului. Vom aplica această filozofie pe viitoarele modele, în funcție de relevanță. Un al doilea model de segment C va fi anunțat în 2026. La mijlocul lui 2026 vom avea toate detaliile”, a explicat Frank Marotte pentru Profit.ro.

În ceea ce privește obiectivele comerciale, Frank Marotte a menționat că Dacia își propune să depășească recordul de vânzări atins în 2019.

El a afirmat că, deși contextul economic actual este diferit, modelele consacrate – Sandero, Logan și Duster – rămân pilonii mărcii, la care se adaugă Bigster, deja considerat un succes important.

„Ambiția noastră este clară, să creștem în continuare și să ne depășim recordul. Contextul de piață e foarte diferit față de 2019, mai ales în Europa, dar avem câteva atuuri. Ne bazăm pe modelele istorice Sandero, Logan, Duster și, desigur, pe plusul adus de Bigster în 2025. Bigster a fost un succes consistent în ultimele luni. Cu o gamă mai largă, ne permitem obiective mai mari. Mai sunt două luni din an, e devreme să spunem dacă reușim sau nu, dar suntem pe traiectorie pentru a depăși 2024 și, posibil, pentru un nou vârf istoric”, a afirmat vicepreședintele unității de business Dacia, responsabil cu vânzările, marketingul și operațiunile mărcii românești.

Totodată, Frank Marotte a explicat că Logan va rămâne singurul model fără motorizare hibridă, întrucât nu mai este vândut în Europa Occidentală, ci doar în regiuni precum România, unde continuă să fie extrem de popular.

El a precizat că modelul va beneficia, în schimb, de un grup motopropulsor modernizat, cu emisii de CO₂ reduse și o versiune nouă de 120 CP, cea mai puternică și eficientă din istoria modelului.

„Logan nu mai este vândut în Europa, ci doar în această regiune și este foarte popular în România. Nu avem electrificare programată pentru Logan, dar vom aduce inovații pe grupul motopropulsor, care vor reduce efectiv emisiile de CO2. Vom avea cel mai puternic Logan de până acum, de 120 CP, și totodată cel mai eficient, cu versiunea GPL”, a încheiat Frank Marotte.

În altă ordine de idei, amintim că uzina Renault din Bursa, Turcia, devine un pilon tot mai important în strategia globală a constructorului francez. În planul anunțat la finalul anului 2023, compania a confirmat că fabrica va produce patru noi modele până în 2027, parte a eforturilor de consolidare a prezenței mărcii pe piețele emergente și de diversificare a ofertei sale de SUV-uri.

Anunțul a fost primit cu interes de presa din Franța, care a remarcat rapid că două dintre aceste modele vor fi Duster 3 și Bigster, ambele purtând sigla Renault în locul celei Dacia. Decizia marchează o nouă etapă în politica de repoziționare a brandurilor din cadrul grupului, Renault urmărind să capitalizeze succesul global al acestor modele dezvoltate inițial în România.

Atât Duster 3, cât și Bigster au intrat deja în producție la uzina din Bursa, confirmând că planurile companiei sunt în grafic. Renault a mizat pe platforma CMF-B, aceeași utilizată de Dacia, adaptată însă pentru cerințele mărcii franceze și pentru piețele pe care aceasta are o cotă de piață solidă, precum Orientul Mijlociu și America Latină.

Producția în Turcia permite grupului să beneficieze de costuri competitive și de o poziționare logistică avantajoasă între Europa și Asia. Fabrica din Bursa, una dintre cele mai moderne ale Renault, a fost deja extinsă și retehnologizată pentru a susține acest nou val de modele.

Despre celelalte două modele din planul până în 2027 nu au fost oferite detalii oficiale, însă surse apropiate companiei indică faptul că unul ar putea fi o versiune Renault a unui SUV-Coupé derivat din gama Dacia. Acest model ar urma să fie poziționat în segmentul C, adică deasupra Duster, completând astfel oferta de SUV-uri a mărcii franceze, mai scriu jurnaliștii din Hexagon.