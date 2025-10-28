Dacia Duster continuă să atragă atenția cumpărătorilor de mașini electrificate din România. În primele nouă luni ale anului 2025, modelul a înregistrat creșteri semnificative pe segmentele hibrid, depășind performanțele din anul precedent. Această tendință reflectă interesul tot mai mare al românilor pentru vehicule cu propulsie mixtă, atât mild, cât și full hibrid.

Potrivit raportului APIA, Dacia a comercializat în România 3.940 de modele full-hibrid, dintre care 2.525 au fost Duster, ceea ce reprezintă un avans de 355% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe segmentul mild-hibrid, Duster a înregistrat o creștere și mai pronunțată, de 632%, cu 5.008 unități vândute dintr-un total de 5.594 modele.

În același timp, Dacia Spring, modelul 100% electric, a înregistrat un recul, cu doar 1.177 unități vândute, în scădere cu 47% față de 2024. Acest fapt indică o schimbare în preferințele consumatorilor, care optează tot mai mult pentru propulsii hibride, în timp ce vânzările de electrice pure rămân limitate, parțial din cauza întârzierilor Programului Rabla 2025.

Un aspect remarcabil este absența modelelor plug-in hibrid în oferta Dacia. În prezent, brandul românesc nu pune la dispoziția clienților vehicule hibrid ce pot fi încărcate la priză, ceea ce limitează diversitatea opțiunilor pentru consumatorii interesați de acest tip de propulsie.

În luna septembrie 2025, Dacia a menținut poziția de lider pe piața autoturismelor noi, cu 4.124 vehicule vândute, însă comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cifra reprezintă o scădere de 9,3%. Pe locurile următoare s-au situat Renault, cu 1.139 modele (+4,2%), și Toyota, cu 1.047 unități (+3,6%).

Analiza vânzărilor pe modele arată că Dacia Logan a fost cel mai bine vândut, cu 1.743 unități (-10,5%), urmat de Duster, cu 931 unități (-14,4%), și Sandero, cu 774 unități (-5,1%). Renault Clio a avut o creștere semnificativă, cu 512 unități (+41,8%), iar Dacia Bigster a înregistrat 401 exemplare vândute în luna septembrie.

Deși Dacia Bigster a debutat cu un număr promițător de înmatriculări, înregistrând mai bine de 1.700 de unități în total, modelul nu a compensat scăderea generală a vânzărilor mărcii.

„Creșterea de aproape 40% raportată în septembrie nu reflectă o revenire solidă, ci mai degrabă un efect conjunctural, cauzat de modificările fiscale și de comparația cu o perioadă foarte slabă din 2024”, a declarat președintele APIA, Dan Vardie, conform comunicatului publicat de Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto.

Conform datelor APIA, în primele nouă luni ale lui 2025 au fost înmatriculate 108.067 autoturisme noi în România, în scădere cu peste 5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cu toate acestea, structura pieței auto se modifică rapid, românii orientându-se tot mai mult către vehicule electrificate și mai puțin către motoarele clasice.

Dacia joacă un rol esențial în această tranziție. Grupul Renault a decis să extindă oferta de modele hibrid pentru Dacia, astfel încât clienții să beneficieze de o gamă mai variată de propulsii electrificate.

În prezent, alături de Spring, care este 100% electric, sunt disponibile și alte trei modele cu variante hibrid: Jogger – full-hibrid, Duster – full și mild-hibrid, Bigster – full și mild-hibrid.

Planurile pentru anul viitor includ extinderea propulsiei hibride și la Dacia Sandero Stepway, ceea ce va diversifica și mai mult oferta și va răspunde cererii crescânde de modele cu consum redus și emisii scăzute.