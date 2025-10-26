BYD, după succesul modelului SEAL U DM-i, cel mai bine vândut hibrid plug-in pe piețele europene cheie, aduce tehnologia Super Hybrid DM în ATTO 2 DM-i, un SUV compact revoluționar. Noul model poate parcurge până la 90 km exclusiv în modul electric, oferind performanțe fără precedent în segmentul său. Grupul motopropulsor inteligent Dual Mode (DM-i) optimizează eficiența pe trasee lungi, alegând automat modul hibrid ideal pentru fiecare etapă a călătoriei. Cu bateria complet încărcată și rezervorul plin, autonomia totală depășește 1.000 km, depășind atât SUV-urile hibride, cât și modelele convenționale cu combustie internă.

ATTO 2 DM-i va fi disponibil în două versiuni, diferențiate prin capacitatea bateriei, autonomie EV și generală, putere și performanță. Designul a fost ajustat subtil pentru a se distinge de variantele complet electrice, incluzând grilă frontală mai mare, elemente decorative noi pe bara de protecție față, eliminarea prizelor laterale de pe aripi și embleme speciale pe hayon. Modelul primește, de asemenea, o nouă culoare exclusivă DM-i: Midnight Blue.

Lansarea BYD ATTO 2 DM-i în Europa va avea loc la Fleet Europe Days, în Luxemburg, iar precomenzile vor începe imediat după prezentarea oficială din noiembrie. Primele livrări sunt programate pentru primul trimestru al anului 2026.

BYD este o companie multinațională de înaltă tehnologie, dedicată dezvoltării inovațiilor pentru o viață mai bună. Fondată în 1994 ca producător de baterii reîncărcabile, BYD a evoluat într-un conglomerat diversificat, cu activități în domeniul auto, transport feroviar, energie regenerabilă și electronice. Compania deține peste 30 de parcuri industriale în China, SUA, Canada, Japonia, Brazilia, Ungaria și India. BYD oferă soluții energetice cu emisii zero, contribuind la reducerea dependenței globale de combustibili fosili. Vehiculele sale cu energie nouă sunt prezente pe 6 continente, în peste 100 de țări și regiuni, și în mai mult de 400 de orașe. Listată la bursele din Hong Kong și Shenzhen, BYD este inclusă în clasamentul Fortune Global 500 pentru contribuția sa la o lume mai verde.

Fondată în 2003, BYD Auto este filiala auto a BYD, concentrată pe accelerarea tranziției verzi în sectorul transporturilor. Compania dezvoltă vehicule pur electrice și hibride plug-in și controlează întregul lanț industrial al vehiculelor cu energie nouă, inclusiv baterii, motoare electrice, controlere electronice și semiconductori auto. Printre realizările recente se numără bateria Blade, tehnologiile hibride DM-i și DM-p, e-Platform 3.0, sistemele CTB și iTAC, DiSus pentru controlul inteligent al caroseriei, arhitectura XUANJI și Super e-Platform. BYD Auto a fost primul producător auto din lume care a oprit complet producția de vehicule pe combustibili fosili și a condus vânzările de vehicule cu energie nouă în China timp de 12 ani consecutivi.

BYD Europe, cu sediul în Olanda, este prima filială internațională a BYD Group și se concentrează pe dezvoltarea mărcii BYD Auto în afara Chinei. Compania oferă soluții sigure, eficiente și durabile în domeniul vehiculelor cu energie nouă, folosind tehnologii de ultimă generație la nivel global.