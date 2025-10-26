Atacul cibernetic, catalogat drept un eveniment „sistemic de categorie trei” datorită impactului său extins, a afectat peste 5.000 de organizații și a provocat pierderi estimate la 1,9 miliarde de lire sterline (2,55 miliarde dolari), conform unui raport al unui organism independent de securitate cibernetică.

Jaguar Land Rover (JLR), deținută de grupul indian Tata Motors, produce în medie 1.000 de mașini pe zi în cele trei uzine britanice ale sale, dar a reluat parțial activitatea abia la începutul lunii octombrie, după aproape șase săptămâni de oprire completă. În septembrie, doar 51.090 de vehicule au fost fabricate în Marea Britanie.

În paralel, industria auto britanică avertizează asupra riscurilor deciziei guvernului de a elimina programele ECOS, care permit angajaților să cumpere la prețuri reduse mașinile pe care le produc. Conform SMMT, această măsură ar putea conduce la pierderi de peste 1 miliard de lire, dispariția a 5.000 de locuri de muncă și o scădere anuală de 80.000 de unități în vânzările de automobile noi.

”Decizia de a elimina schemele ECOS pune în pericol obiectivul de a readuce producţia auto britanică la 1,3 milioane de unităţi anual şi trebuie revizuită urgent”, a avertizat Mike Hawes, directorul general al SMMT.

Ford Focus, unul dintre cele mai populare hatchback-uri compacte din Europa, se apropie de finalul producției sale. După modelul Fiesta, Ford închide acum un alt capitol istoric, la uzina sa din Saarlouis, Germania. Ultimul exemplar Focus va fi fabricat pe 21 noiembrie 2025, iar o săptămână mai târziu activitatea uzinei se va opri complet, lăsând aproximativ 1.700 de angajați fără loc de muncă.

Focus a fost un simbol al clasei compacte europene, alături de VW Golf, și a marcat epoca sa de glorie prin versiunile sale sportive iconice. Uzina din Saarlouis, inaugurată în 1970, a produs de-a lungul timpului modele extrem de populare precum Escort, Capri, Fiesta, Kuga, C-Max și, ultimul pe listă, Focus.

Oprirea producției este rezultatul pierderilor semnificative ale Ford în Europa în ultimul deceniu și al strategiei de electrificare a companiei. Anterior, Ford a mai întrerupt producția altor modele celebre, precum Mondeo, Fiesta, C-Max și S-Max. În prezent, în uzină vor mai rămâne funcționale doar câteva secții pentru producția de piese de schimb, marcând astfel sfârșitul unei ere pentru unul dintre cele mai iubite modele europene.

Ford nu a reușit să găsească un investitor pentru preluarea uzinei din Saarlouis și a angajaților săi. Negocierile, inclusiv cu companii chineze, nu au avut succes, în mare parte din cauza costurilor ridicate cu salariile din Germania, comparativ cu Spania sau alte țări din Europa de Est.

Din 2026, producția Ford în Europa se va concentra la uzinele din Koln, Craiova și Valencia. În Spania, pe liniile de fabricație va intra un nou SUV compact, menit să relanseze prezența constructorului american pe segmentul mașinilor cu combustie. Deși există speculații că viitorul model ar putea prelua denumirea Focus, Ford nu a confirmat oficial acest lucru. Compania a precizat că noul SUV va avea motorizări multiple, inclusiv hibride, va fi de dimensiuni compacte și cel mai probabil va folosi platforma modelului Kuga, însă într-o versiune mai mică.

Un posibil SUV denumit Focus ar putea valorifica recunoașterea acestui nume, beneficiind în același timp de cererea în creștere pentru SUV-uri. Practic, un model compact cu motorizare pe benzină și hibrid, poziționat între Puma și Kuga, ar reprezenta un avantaj strategic pentru Ford, care în prezent are mai multe modele electrice decât pe combustie, într-o piață europeană care nu este încă pregătită să renunțe la motoarele tradiționale.