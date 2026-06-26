Un defect ascuns trimite peste 250.000 de SUV-uri Jaguar Land Rover în service. Ce modele sunt vizate

Jaguar Land Rover America de Nord a anunțat o amplă campanie de rechemare în service care vizează peste 250.000 de SUV-uri comercializate pe piața din Statele Unite. Măsura a fost comunicată după identificarea unei posibile defecțiuni la sistemul airbag-urilor laterale destinate șoferului.

Potrivit notificării transmise către Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA), sunt afectate 250.857 de vehicule Land Rover, Range Rover și Discovery produse în ultimii ani. Problema semnalată este legată de conectorii airbag-ului lateral al șoferului, care pot fi afectați de coroziune.

Dacă această situație apare, există posibilitatea ca airbag-ul să nu se declanșeze conform specificațiilor în cazul unui accident. O astfel de defecțiune poate crește riscul de rănire gravă sau chiar deces pentru ocupantul aflat la volan.

Reprezentanții Jaguar Land Rover au precizat că, până în prezent, compania nu a primit rapoarte privind accidente, incendii sau persoane rănite asociate acestei probleme tehnice.

Autoritatea americană responsabilă de siguranța rutieră a confirmat că rechemarea privește anumite modele Land Rover Defender, Discovery și Range Rover. Conform informațiilor publicate de NHTSA, conectorul arcului optic al airbag-ului șoferului poate suferi un proces de coroziune, ceea ce poate împiedica funcționarea normală a sistemului de protecție în cazul unui impact.

Pentru remedierea situației, dealerii autorizați vor aplica gratuit un gel lubrifiant protector pe terminalele conectorilor airbag-ului. Operațiunea este destinată prevenirii apariției coroziunii și reducerii riscului de defectare.

Campania de rechemare include următoarele vehicule:

Land Rover Defender, modele fabricate între 2020 și 2026;

Land Rover Discovery, modele fabricate între 2021 și 2026;

Land Rover Range Rover, modele fabricate între 2022 și 2026.

Proprietarii automobilelor incluse în această campanie sunt sfătuiți să se prezinte la un dealer Jaguar Land Rover din America de Nord pentru efectuarea intervenției. Aplicarea gelului protector pe terminalul conectorului airbag-ului șoferului va fi realizată fără niciun cost.

Compania a anunțat că notificările adresate proprietarilor vehiculelor afectate vor fi expediate începând cu data de 7 august 2026. Ulterior, va fi transmisă o nouă informare atunci când va exista o soluție tehnică permanentă pentru această problemă.

Posesorii de automobile care doresc să afle dacă vehiculul lor este inclus într-o campanie de rechemare pot verifica informațiile disponibile prin intermediul bazei de date NHTSA dedicată rechemărilor. De asemenea, aceștia au la dispoziție și baza de date USA TODAY destinată verificării rechemărilor pentru autoturisme și alte autovehicule.

Prin introducerea datelor vehiculului, proprietarii pot verifica dacă automobilul, anumite componente sau accesoriile acestuia fac obiectul unei campanii oficiale de rechemare și pot afla pașii necesari pentru efectuarea reparațiilor recomandate de producător.