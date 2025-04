Un SUV uzat poate fi o opțiune bună, dar totul depinde de buget și de ce tip de caracteristici vă doriți. Dacă sunteți în căutarea unui SUV folosit, ar fi bine să evitați aceste modele dacă vreți să vă protejați banii, potrivit financebuzz.

Ford Bronco Sport 2022

Ford a reintrodus numele Ford Bronco în gama sa cu modelul din 2021. Apoi a scos Bronco Sport pentru a oferi un pachet diferit și mai sportiv.

Dar mașina a dat șoferilor bătăi mari de cap la întreținere, raportând probleme cu transmisia, vibrații și zgomot excesive și o eficiență a combustibilului mai slabă decât se așteptau.

În plus, există deja rechemări în fabrică pentru acest vehicul, inclusiv pentru sistemul electric și trenul de propulsie, evidențiind potențialele probleme de fiabilitate.

Toyota Sequoia 2020

Toyota Sequoia nu este la fel de populară ca alte modele Toyota și nici măcar nu a ajuns în topul celor mai vândute 25 de vehicule în 2024, ca și alte SUV-uri Toyota, cum ar fi RAV4.

Proprietarii acestui model se plâng de tehnologia învechită și lipsa caracteristicilor moderne. Motorul V8 de 5,7 litri, deși puternic, oferă o eficiență scăzută a consumului de combustibil, ceea ce îl face costisitor.

În plus, designul interior și materialele par învechite în comparație cu rivalii săi, ceea ce ar putea să nu justifice prețul mai mare.

2015 Audi Q7

Audi este cunoscut pentru inginerie, dar a eșuat cu unele dintre modelele sale Q7.

Audi Q7 2015 oferă un interior luxos și performanțe puternice, dar are preocupări notabile de fiabilitate. Problemele comune includ reparații costisitoare ale motorului și transmisiei, scurgeri de ulei și defecțiuni ale lanțului de distribuție.

Sistemul de suspensie pneumatică este predispus la defecțiuni, ceea ce duce la reparații costisitoare, iar problemele electrice, cum ar fi funcționarea defectuoasă a sistemelor de infotainment și a senzorilor, sunt frecvente.

În plus, costurile de întreținere și reparații sunt mari, iar eficiența combustibilului Q7 este sub medie pentru clasa sa.

Jeep Compass 2019

A doua generație Jeep Compass a ieșit pe șosele în 2017, dar unele probleme au apărut la modelele sale doi ani mai târziu.

Compass 2019 nu a obținut rezultate bune la fiabilitate, iar Top Speed ​​a remarcat probleme la transmisie, grup motoare, suspensie și direcție.

Proprietarii raportează erori electrice, cum ar fi funcționarea defectuoasă a sistemelor de infotainment și a luminilor de avertizare. În plus, Compass suferă de o accelerație slabă cu motorul său de 2,4 litri și calitatea construcției sub medie, ceea ce duce la zdrăngănit interior și uzură timpurie.

2020 Mitsubishi Outlander Sport

Mitsubishi Outlander Sport are câteva lucruri bune de oferit dacă cumpărați modelul 2020, inclusiv sistemul de infotainment și spațiu de încărcare bun.

Cu toate acestea, are materiale de calitate scăzută, în timp ce zgomotul de pe drum și vântul pot fi deranjante la vitezele de pe autostradă.

În plus, Outlander Sport are un confort de rulare sub medie datorită unei suspensii rigide și spațiu limitat.

Nissan Pathfinder 2017

A cincea generație Nissan Pathfinder a apărut pe piață în 2022, dar este posibil ca modelele mai vechi să nu fie la fel de fiabile ca cele mai recente vehicule.

Proprietarii se plâng de probleme ale motorului, cum ar fi blocarea sau ralantiul brusc și defecțiuni electrice care afectează sistemul de infotainment și senzorii.

Modelul are și probleme de frână, existând rechemări in fabrică pentru scurgerile de lichid de frână care ar putea provoca incendii.

2017 Land Rover Discovery

Land Rover este cunoscut pentru SUV-urile sale, dar unele pot fi mai bune decât altele când vine vorba de modele uzate.

Land Rover Discovery din 2017, de exemplu, are probleme cu defecțiunile suspensiei pneumatice, ceea ce duce la reparații costisitoare și defecțiuni electrice.

Proprietarii raportează probleme cu motorul și transmisia, inclusiv scurgeri de ulei și schimbarea bruscă a vitezelor. În plus, electronica complexă a Discovery poate fi predispusă la defecțiuni, iar costurile sale de întreținere sunt deosebit de mari.

Mercedes-Benz GLE 2020

Modelul GLE din 2020 a fost rechemat in fabrică pentru software-ul sistemului electric, faruri, cablaje, ornamente geamuri, centurile de siguranță și alte probleme.

Dacă doriți totuși să cumpărați acest an model GLE, este important să vă asigurați că toate problemele au fost rezolvate înainte de a cumpăra vehiculul.