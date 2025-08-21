Întrebat cât de serioasă a fost amenințarea sa cu demisia, premierul Ilie Bolojan a spus:

”În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta”.

Șeful Executivului a subliniat că proiectele de reformă sunt atât de complexe încât pot fi aplicate doar prin asumarea răspunderii, ceea ce arată că actualul guvern își pune constant mandatul în joc pentru a le duce la bun sfârșit.

Ilie Bolojan a precizat că nu a avut în vedere demisia, dar a considerat că nu ar fi justificat să rămână într-o funcție în care nu ar putea aplica măsurile prevăzute în programul de guvernare, exprimându-și speranța că nu se va ajunge la o astfel de situație.

”Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie”, a declarat el.

Premierul a subliniat că este necesară coerență și consecvență în guvernare, chiar și atunci când măsurile sunt nepopulare, iar acest lucru poate fi realizat doar prin dialog și prin acordul tuturor partidelor.

Ilie Bolojan a mai afirmat, că, în ciuda tensiunilor apărute în interiorul coaliției, aceasta funcționează, cel puțin la nivel guvernamental.

”Coaliţia funcţionează, cel puţin în plan guvernamental. Guvernul lucrează săptămână de săptămână, adoptă hotărâri, avem o colaborare bună”, a declarat el la Antena 1.

Referitor la relația cu șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, șeful Guvernului a spus că a avut o colaborare bună cu acesta și cu liderii celorlalte partide din coaliție, subliniind că a încercat mereu să construiască punți de dialog, nu bariere. El a recunoscut că, într-o coaliție formată din patru partide și grupul minorităților, armonizarea pozițiilor divergente este dificilă, dar a insistat asupra responsabilității tuturor formațiunilor.

De asemenea, a adăugat că, dacă ședințele coaliției ar fi funcționat constant în această perioadă, unele decizii ar fi putut fi luate mai rapid, ceea ce ar fi dus și la un dialog mai eficient.

”Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toţi preşedinţii de partide, pentru că eu întotdeauna am căutat să întind punţi, nu să construiesc ziduri şi, într-adevăr, într-o coaliţie de 4 partide plus grupul minorităţilor nu este foarte uşor să armonizezi toate punctele de vedere divergente, să aduci toate partidele la masă, dar aşa cum am spus, eu cred în responsabilitatea tuturor partidelor politice şi indiferent de contexte mai bune sau mai proaste şi sigur că, dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede, ar fi însemnat şi un dialog mai bun între toate forţele”, a spus acesta.

Premierul a adăugat că a avut deja discuții pe această temă și este convins că, săptămâna viitoare, coaliția își va putea asuma răspunderea asupra pachetului de măsuri. El a subliniat că acest demers este esențial atât pentru societate, cât și pentru respectarea angajamentelor economice asumate prin PNRR și pentru asigurarea absorbției fondurilor europene în relația cu Comisia Europeană.