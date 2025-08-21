Premierul României, Ilie Bolojan, a avut prima rundă de discuții cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului despre proiectele din PNRR. El a explicat că au vorbit atât despre proiectele care vor rămâne finanțate prin PNRR, cât și despre posibilitățile de a sprijini, din alte surse, proiectele importante care nu se încadrează în acest program.

Bolojan a precizat că scopul este ca majoritatea proiectelor să fie realizate în anii următori. El a spus că Guvernul va continua să finanțeze prin PNRR proiectele deja începute și care trebuie finalizate până la 31 august 2026, dar și pe cele asumate de România. Pentru celelalte proiecte mature, resursele vor fi găsite fie din bugetul național, fie din alte programe europene.

Premierul a mai spus că, indiferent dacă e vorba despre spitale, școli sau proiecte de mediu, scopul este ca oamenii să vadă rezultate concrete în viața de zi cu zi.

„Menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor este o prioritate pentru a crea condiţii de dezvoltare pe termen lung şi pentru a asigura creşterea economică. Singura măsură pe care o putem lua acum este să finanţăm investiţii, din orice formă de resurse disponibile. Avem un tablou de bord naţional ce include toate proiectele pregătite, stadiul de realizare al fiecăruia şi toate elementele necesare analizei obiective. Fiecare ministru va stabili portofoliul proiectelor prioritare şi etapizarea lor. Fie că avem în vedere construcţia sau modernizarea unităţilor sanitare şi de învăţământ, fie amenajarea reţelelor de apă şi canalizare, este esenţial ca peste un an România şi cetăţenii noştri să poată vedea în viaţa de zi cu zi că fondurile din PNRR au fost înţelept investite”, a afirmat premierul României, potrivit comunicatului de presă emis de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a spus că, în domeniul sănătății, au discutat despre construirea și modernizarea spitalelor, dotarea cabinetelor medicilor de familie, a ambulatoriilor și a secțiilor de terapie intensivă.

În educație, discuțiile s-au concentrat pe construirea și renovarea căminelor și campusurilor universitare, dotarea școlilor și pe programe care să reducă abandonul școlar și să ajute copiii și tinerii din medii defavorizate.

În ceea ce privește mediul, au fost analizate proiecte pentru prevenirea inundațiilor, realizarea cadastrului apelor și gestionarea apelor uzate.

La aceste discuții de la Palatul Victoria au participat și vicepremierii Marian Neacșu și Tsantos Barna, împreună cu miniștrii Sănătății, Educației și Mediului. Bolojan a menționat că consultările vor continua în perioada următoare cu toate ministerele implicate în reforme și investiții din PNRR.