Executivul a adoptat joi legea de plată a pensiilor private, o reglementare mult așteptată și amânată de aproape două decenii. Documentul stabilește condițiile în care românii își pot accesa economiile acumulate în sistemele private de pensii. Premierul Ilie Bolojan a oferit primele explicații publice, subliniind că scopul principal este asigurarea stabilității financiare și protejarea beneficiarilor.

Conform noii legi, românii care au pensii private vor putea retrage doar 30% din suma acumulată imediat, iar restul banilor vor fi distribuiți treptat, pe parcursul a opt ani. Măsura se aplică celor peste 8,3 milioane de participanți la Pilonul II și celor aproape un milion de persoane înscrise la Pilonul III. Regulile sunt extinse și pentru Pilonul IV, adică pensiile ocupaționale.

Ilie Bolojan a subliniat că această reglementare era amânată de ani de zile și trebuia adoptată pentru a răspunde cerințelor internaționale.

„În primul rând, Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată, iar la începutul lunii septembrie exista un comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii țării noastre în Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltarea Economică, ceea ce ne-ar asigura împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici şi o poziţionare economică mult mai bună. A trebuit să atacăm și acest subiect, și practic, lucruri care nu au fost rezolvate au trebuit puse acum pe tapet. În fapt, ce a făcut Guvernul? A propus Parlamentului un proiect de lege care urmează să fie dezbătut și poate fi modificat în Parlament, deci poate fi îmbunătățit, însă este nevoie de o discuție aprofundată pe tema asta”, a spus premierul.

România urmează să fie evaluată în septembrie pentru aderarea la OCDE, iar stabilitatea sistemului de pensii private este una dintre condițiile importante. Potrivit lui Bolojan, adoptarea rapidă a acestei legi era esențială pentru a demonstra seriozitate și pentru a obține împrumuturi mai avantajoase pe plan internațional.

Guvernul a transmis proiectul către Parlament, unde ar putea fi ajustat și îmbunătățit. Premierul a precizat că este nevoie de o dezbatere amplă pentru a găsi varianta optimă, însă schimbarea cadrului legislativ nu mai putea fi amânată.

Șeful Executivului a precizat că banii din pensiile private nu sunt controlați de stat și nici folosiți de Guvern. Aceștia sunt gestionați exclusiv de fondurile de pensii, iar rolul statului este să reglementeze modul de plată pentru a proteja participanții.

„Luăm niște măsuri pentru a asigura că banii care sunt plătiți de fiecare român în contul pensiilor private, care nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern și pe care nu-i ia Guvernul României, ca să fim bineînţeleşi, ci sunt administraţi de fonduri de pensii private”, a declarat premierul la Antena 1.

Ilie Bolojan a insistat asupra ideii că măsurile vizează predictibilitatea și siguranța plăților. Potrivit acestuia, fondurile acumulate lunar trebuie distribuite în același mod, treptat, astfel încât beneficiarii să aibă garanția unei surse constante de venit la pensie.

Modificările aprobate de Guvern prevăd creșterea pragului de retragere imediată de la 25% la 30%, precum și reducerea perioadei de eșalonare a plăților de la zece la opt ani.

„Banii vor putea fi achitaţi în siguranța, predictibil, pe durata vârstei de pensionare, dar așa cum acești bani se adună treptat-treptat, lună de lună, ei sunt gândiţi să fie plătiți tot într-o formă eșalonată şi, faţă de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care creşte pragul de retragere de la 25 la 30% imediat şi scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, a punctat Bolojan.

Premierul a mai arătat că noile prevederi sunt mai favorabile decât propunerile anterioare, tocmai pentru a răspunde cerințelor venite din partea celor care urmează să beneficieze de aceste plăți.

Guvernul susține că măsurile nu au scopul de a aduce avantaje statului, ci de a proteja milioanele de cetățeni care contribuie la pensiile private.

„Statului nu foloseşte nici într-un fel. Foloseşte, în primul rând, cetăţenilor pentru că au garanţia, toţi, nu doar unu, doi sau nu doar cei într-o situaţie de criză care şi-ar putea retrage toţi banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalţi cetăţeni, deci la o funcţionare predictibilă a acestui sistem de pensii şi, de asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii în aşa fel încât mai mulţi bani să rămână în contul cetăţeanului”, a explicat premierul.

Executivul vrea să evite scenariile în care o retragere masivă de fonduri ar putea destabiliza întregul sistem. Un val de retrageri simultane ar afecta capacitatea fondurilor de a onora plățile către ceilalți participanți. De aceea, limitarea accesului imediat la întreaga sumă este considerată o măsură de protecție.

Pe lângă aceste prevederi, Guvernul pregătește și o nouă propunere legislativă prin care să fie reduse comisioanele percepute de administratorii fondurilor. Astfel, o parte mai mare din contribuții ar urma să rămână direct în conturile participanților.

Întregul pachet legislativ va ajunge în Parlament, unde deputații și senatorii vor decide forma finală. Autoritățile spun că obiectivul este să existe o legislație stabilă, care să elimine riscurile generate de retragerile necontrolate și de eventuale campanii de dezinformare.

„Întreg pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile în aşa fel încât să avem o legislaţie stabilă, dar trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a avertizat că în lipsa acestor măsuri s-ar putea ajunge la situații periculoase pentru sistemul de pensii private.

„În condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii la început într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, am putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private”, a spus premierul.

Prin limitarea retragerilor imediate și eșalonarea plăților, Guvernul încearcă să evite un astfel de scenariu. Mecanismul oferă stabilitate și asigură faptul că fondurile rămân funcționale pe termen lung.

Oficialii transmit că schimbările sunt menite să garanteze predictibilitatea, astfel încât românii care contribuie lunar să știe că vor beneficia de plăți regulate atunci când ajung la vârsta pensionării.

Noile reguli, împreună cu reducerea comisioanelor de administrare, fac parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a sistemului de pensii private din România. Premierul consideră că aceste măsuri vor oferi un cadru sigur pentru toți participanții, indiferent de momentul în care vor decide să acceseze sumele acumulate.