Odată cu venirea sezonului rece, italienii și românii stabiliți în Italia trebuie să respecte reguli despre când și cât pot folosi încălzirea, ca să nu fie amendați. În funcție de regiune, caloriferele pot fi pornite doar între anumite date și pentru un număr limitat de ore pe zi.

Temperatura în case nu trebuie să fie mai mare de 19°C, iar în clădiri comerciale sau industriale, nu mai mult de 17°C. Dacă nu respectă regulile, oamenii pot primi amenzi între 500 și 3.000 de euro, plus eventuale penalități locale suplimentare.

Italia este împărțită în 6 zone climatice:

Zona A – insulele Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle: încălzirea se poate folosi între 1 decembrie și 15 martie, maximum 6 ore pe zi.

Zona B – orașe calde ca Agrigento, Palermo, Catania, Reggio Calabria: 1 decembrie – 31 martie, maximum 8 ore pe zi.

Zona C – Napoli, Salerno, Cagliari, Taranto: 15 noiembrie – 31 martie, maximum 10 ore pe zi.

Zona D – Roma, Florența, Genova, Pescara: 1 noiembrie – 15 aprilie, maximum 12 ore pe zi.

Zona E – mare parte din nord și centru (Milano, Torino, Bologna, Veneția): 15 octombrie – 15 aprilie, maximum 14 ore pe zi.

Zona F – cele mai reci zone, ca Belluno, Trento, Cuneo: fără restricții pentru perioada încălzirii.

Deci, nu doar când pornești caloriferul contează, ci și temperatura la care îl setezi. Amenzile pentru nerespectarea regulilor variază între 500 și 3.000 de euro, plus amenzi locale suplimentare de până la 800 de euro.

Este recomandat ca temperatura din casă să nu scadă niciodată sub 16°C. Sub acest prag, mucegaiul se instalează mult mai ușor, mai ales în clădirile vechi sau slab izolate, unde pierderile de căldură sunt mai mari. Totodată, confortul termic și starea de bine depind și de camerele individuale, care necesită temperaturi diferite:

sufrageria, locul unde petrecem cea mai mare parte a timpului, ar trebui să fie în jur de 20°C;

dormitorul, unde corpul se odihnește, poate fi mai răcoros, aproximativ 17°C;

bucătăria necesită o temperatură medie de 18°C, suficientă pentru confort fără a risipi energie;

baia, unde igiena și relaxarea sunt importante, trebuie să fie cea mai caldă, între 21 și 22°C.

Momentul exact când trebuie pornită centrala depinde însă și de tipul locuinței. În apartamentele vechi, nerenovate, încălzirea devine necesară chiar și atunci când temperaturile exterioare scad la 15–17°C. Clădirile mai noi, construite după 1995, oferă o izolare mai bună, astfel încât căldura poate fi pornită la temperaturi mai joase, între 12 și 15°C. În cazul caselor pasive, foarte bine izolate, rezistența la frig este mare, iar încălzirea poate fi amânată până când termometrul scade la 9–11°C.

Aceste valori sunt orientative, însă reprezintă un ghid util pentru a menține locuința confortabilă și sănătoasă, evitând astfel problemele generate de frig, umezeală și mucegai.