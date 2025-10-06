Președinta Maia Sandu a explicat că, în trecut, un transfer bancar din Europa putea costa între 20 și 200 de euro, însă odată cu aderarea la SEPA, aceste tranzacții vor avea tarife similare cu cele din țările UE, de doar câțiva euro. Ea a precizat că SEPA include toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și alte țări europene, printre care Andorra, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Regatul Unit, San Marino și Vatican.

”Dacă până acum un transfer bancar din Europa costa între 20 și 200 de euro, acum se va efectua la aceleași tarife ca în țările UE, cu doar câțiva euro. SEPA include toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și alte țări europene precum Andorra, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Regatul Unit, San Marino și Vatican”, a precizat șefa statului, Maia Sandu.

Astfel, începând de acum, transferurile de bani între Moldova și alte state din Uniunea Europeană vor fi realizate fără comisioane ridicate, iar sumele ar putea fi procesate în mai puțin de 24 de ore.

”Pentru afaceri, acest lucru înseamnă mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung acasă la familii. Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european”, afirmă, de partea sa, premierul Dorin Recean.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care a coordonat și implementat procesul de aderare la SEPA, a declarat că integrarea Moldovei în Zona Unică de Plăți în Euro reprezintă un moment istoric pentru sistemul financiar național și reafirmă parcursul european al țării.

”Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, a punctat Anca Dragu.

Peste 60% din exporturile Republicii Moldova sunt destinate Uniunii Europene, iar reducerea costurilor de tranzacționare crește competitivitatea și facilitează comerțul și investițiile. În 2024, au fost realizate aproximativ 830.000 de tranzacții în euro între Moldova și țările SEPA, cu o valoare totală de 11,8 miliarde de euro, echivalentul a peste 3.200 de plăți zilnice în valoare de 45 de milioane de euro. De acum înainte, aceste fluxuri financiare vor fi procesate direct prin sistemul SEPA.

La nivel macroeconomic, integrarea în Zona Unică de Plăți în Euro generează economii directe estimate la aproximativ 20 de milioane de euro, resurse care pot fi utilizate pentru investiții, dezvoltarea afacerilor și crearea de locuri de muncă, conform BNM.

În prezent, opt bănci comerciale din Moldova au obținut statutul de participant SEPA și pot efectua plăți în euro la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. Banca Națională a Moldovei recomandă ca fiecare client să consulte banca la care este deservit pentru a afla condițiile transferurilor prin SEPA, inclusiv tarifele și tipurile de servicii disponibile (plăți standard sau instant).

Procesul de aderare a fost coordonat de BNM împreună cu Asociația Băncilor din Moldova, iar extinderea continuă: în perioada următoare, și alți prestatori de servicii de plată, inclusiv operatori nebancari, pot deveni participanți SEPA, contribuind la modernizarea pieței locale de plăți.

Republica Moldova a inițiat procesul de aderare la Zona Unică de Plăți în Euro pe 30 ianuarie 2024, iar pe 6 martie 2025, EPC a aprobat includerea țării în aria geografică SEPA, recunoscând „progresele substanțiale realizate în alinierea cadrului prudențial și de reglementare la standardele europene”.