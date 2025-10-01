Nicușor Dan: Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană „cu tot cu Transnistria”

Președintele României, Nicușor Dan, consideră că Republica Moldova are șansa de a continua procesul de integrare europeană, iar acest lucru se poate realiza chiar și cu regiunea Transnistria inclusă. Declarațiile au fost făcute marți seară, la Euronews România, unde șeful statului a analizat importanța recentelor alegeri de peste Prut.

Potrivit acestuia, scrutinul a avut un rol crucial pentru direcția politică a Chișinăului. „Atunci s-ar fi oprit procesul de aderare, cum s-a întâmplat în Georgia”, a spus președintele, explicând că, în cazul unei victorii a forțelor pro-ruse, parcursul european al Moldovei ar fi fost blocat.

Nicușor Dan a arătat că Federația Rusă are dificultăți majore în a-și susține trupele aflate în Transnistria, din cauza poziției geografice, între Ucraina și Republica Moldova. Totuși, dacă la Chișinău ar fi câștigat partidele aliniate Moscovei, situația ar fi fost radical diferită.

„Toată armata asta ar fi putut să fie întărită şi să fie o ameninţare şi pentru Moldova, şi pentru Ucraina, inclusiv pentru România. Nu poţi să aduci acum echipament acolo, fiind între Ucraina şi Moldova”, a explicat șeful statului.

Referindu-se la dosarul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, președintele a menționat că urmează o serie de discuții tehnice. În opinia sa, soluția integrării nu trebuie să excludă Transnistria.

„Eu cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria, la momentul acesta, cu un statut aşa cum are Găgăuzia, cu o relativă autonomie în cadrul Republicii Moldova. Aşa poate să aibă şi Transnistria în regimul acesta. Graniţa Uniunii Europene ar fi cu tot cu aceste două regiuni autonome”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a reamintit că Chișinăul și Kievul parcurg împreună etapele de negociere pentru integrarea în Uniunea Europeană. Totuși, există blocaje generate de opoziția unor state membre, în special Ungaria.

„În momentul acesta, Ucraina şi Moldova au un calendar comun de negociere. Există această dificultate, cu Ungaria, care se opune aderării Ucrainei şi există această discuţie cu o eventuală decuplare, care nu cred că se va întâmpla în perioada următoare, pentru că ar fi un semnal foarte prost pentru Ucraina. Atunci, pentru Moldova, vor începe să fie făcuţi paşi indiferent de deschiderea oficială a capitolelor de aderare”, a adăugat șeful statului.