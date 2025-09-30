Comentând diferențele de legislație dintre statele membre NATO, Nicușor Dan a explicat, într-un interviu pentru Euronews, că, deși România colaborează strâns în cadrul Alianței, deciziile care privesc propriul teritoriu rămân în responsabilitatea fiecărui stat membru, iar aceste reglementări pot varia de la o țară la alta.

Președintele a precizat că Parlamentul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării au stabilit deja modul în care vor fi gestionate astfel de situații. În ceea ce privește reacția forțelor armate, șeful statului a explicat că abordarea diferă în funcție de tipul aeronavei: în cazul dronelor, intervenția ar trebui să fie mai activă, în timp ce în fața avioanelor pilotate este recomandată o atitudine mai prudentă.

Nicușor Dan a subliniat că acțiunile Moscovei urmăresc în mod clar să provoace și să genereze îndoieli, scopul fiind amplificarea tensiunilor, crearea unui climat de neliniște și erodarea încrederii, astfel încât sprijinul constant oferit Ucrainei de către Occident să fie perceput cu tot mai multă reticență.

,,Noi trebuie să spunem: țările noastre sunt în NATO, țările noastre au mijloace suficiente pentru a se apăra; într-o situație limită se vor apăra unele pe altele.”, spune președintele.

Nicușor Dan a transmis că populația nu are motive de îngrijorare în legătură cu perioada imediat următoare, deoarece nu sunt așteptate evenimente majore. Pe termen lung însă, a subliniat importanța continuării procesului de dotare și instruire a forțelor armate, precum și a consolidării cooperării cu partenerii, având în vedere atitudinea tot mai agresivă a Rusiei.

,,Fondurile SAFE înseamnă împrumuturi la dobânzi foarte mici și cu termene de rambursare foarte mari; ele sunt pentru echipament militar și pentru așa-numita infrastructură cu utilizare duală — atât civilă, cât și militară.”, afirmă Dan.

Nicușor Dan a menționat că aceste fonduri vor permite construirea de secțiuni de autostradă către Moldova și Ucraina și modernizarea portului Constanța, din perspectiva infrastructurii. De asemenea, el a precizat că, pe partea de echipament militar, o parte va fi achiziționată, iar o parte, în colaborare cu companii europene, va fi produsă în România, ceea ce va contribui la dezvoltarea industriei militare și la crearea de locuri de muncă.