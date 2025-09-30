Nicușor Dan a explicat că este important să se facă distincţia între măsurile pe termen scurt şi cele pe termen mediu şi lung. El a precizat că, pe termen scurt, România s-a aflat într-o situaţie dificilă, cu un risc ridicat de downgradare din partea agenţiilor de rating, ceea ce putea duce la retragerea unor fonduri şi la creşterea ratelor dobânzilor.

În acest context, guvernul şi coaliţia au fost nevoite să ia măsuri pentru reducerea rapidă a deficitului, inclusiv în domeniul educaţiei, recunoscând că ar fi putut fi adoptate şi alte măsuri. Aceste explicaţii au fost oferite ca răspuns la nemulţumirile studenţilor privind deciziile recente din învăţământ.

”În primul rând să separăm ce este pe termen scurt şi ce este pe termen mediu şi lung. Pe termen scurt, România a fost într-o situaţie dificilă, în care riscul era foarte mare pe partea de downgradare din partea agenţiilor de rating şi, în felul ăsta, retragerea şi mai multor banii, creşterea cotelor ratelor dobânzilor. Deci am avut un guvern şi o coaliţie care a avut de rezolvat această situaţie şi a luat nişte măsuri. Puteau să fie luate altele. În orice caz, a existat un imperativ de a reduce deficitul, într-un timp foarte scurt şi asta a fost în zona de educaţie, s-au produs aceste măsuri”, a spus şeful statului, despre nemulţumirile studenţilor privind măsurile luate în educaţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că perioada de evaluare s-a redus de la două luni la puţin peste o lună. El a subliniat că este necesar să se gândească la planuri pe termen mediu şi lung, atât pentru învăţământul universitar, cât şi pentru cel preuniversitar, pentru a îmbunătăţi calitatea educaţiei, corelarea acesteia cu viaţa reală şi dezvoltarea gândirii critice, precum şi pentru a o alinia mai bine cu cerinţele pieţei muncii, menţionând că există probleme foarte serioase în aceste domenii.

Ministerul Educaţiei a anunţat marţi lista proiectelor din PNRR care urmează să fie finalizate până în august 2026, după ce toate proiectele au fost reanalizate. Proiectele care nu erau într-un stadiu avansat de implementare vor fi repartizate către alte programe de investiţii sau reziliate. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a precizat că, în acest fel, a fost salvată suma de un miliard de euro, fiind susţinute doar proiectele realiste.

”Prin proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2025, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a solicitat şi a obţinut o alocare suplimentară pe componentele de grant şi împrumut, care asigură continuarea implementării tuturor proiectelor renegociate cu Comisia Europeană şi autorizate prin memorandumul aprobat prin Guvern în data de 18 septembrie 2025”, anunţă, marţi, Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Ministrul Daniel David a declarat că, la preluarea mandatului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării derula un număr foarte mare de proiecte PNRR, semnate în perioada 2022–2024, însă niciunul dintre acestea nu fusese finalizat.

”Analiza lor, pe care am demarat-o la începutul anului 2025, într-un cadru mai larg stabilit de Guvernul României, alături de MIPE şi Comisia Europeană, a arătat că pentru unele dintre acestea termenul de 31 august 2026 nu va putea fi respectat şi astfel se vor pierde bani din PNRR. Aşa cum au procedat toate ministerele, am renegociat şi în educaţie bugetul şi proiectele, împreună cu MIPE şi Comisia Europeană, salvând din pierdere în jur de 1 miliard de EURO şi angajând proiectele realiste, care vor îmbunătăţii major educaţia din România. Celelalte proiecte din PNRR, fără progres adecvat pentru termenul de 31 august 2026, în funcţie de progres, vor fi reprioritizate pe alte fonduri care vor fi disponibile sau reziliate, conform reglementărilor legale. Le mulţumesc colegilor mei din minister implicaţi direct în coordonarea privind implementarea acestor demersuri, secretarul de stat Kallos Zoltan şi secretarul general adjunct Sorin Decă”, a transmis ministrul Daniel David.

Până la sfârşitul acestui an vor fi finalizate proiectele care prevăd dotarea şi echiparea a peste 5.800 de şcoli, cluburi şi palate ale copiilor, incluzând toate unităţile solicitante, precum şi echiparea a 1.400 de laboratoare inteligente multidisciplinare în cadrul a 1.093 de licee, fiecare liceu solicitant primind fonduri pentru cel puţin un laborator.

De asemenea, 60 de universităţi de stat şi private vor finaliza proiecte care vizează digitalizarea instituţiilor, dezvoltarea competenţelor digitale pentru personalul didactic şi actualizarea programelor de licenţă şi master pentru a include noile echipamente.

În plus, va fi încheiat programul de formare în competenţe de pedagogie digitală, prin care cel puţin 100.000 de profesori din învăţământul preuniversitar de stat vor fi certificaţi.

Alocarea suplimentară solicitată la rectificarea bugetară asigură premisele pentru finalizarea tuturor proiectelor rămase în PNRR, cu încadrare în termenul de 31 august 2026, astfel:

Se va finaliza implementarea celor 2.300 de proiecte destinate şcolilor cu risc mediu si ridicat de abandon şcolar, prin care peste 300.000 de elevi au beneficiat direct de activităţi specifice destinate îmbunătăţirii participării la educaţie şi a rezultatelor şcolare, inclusiv materiale de învăţare modern, hrană, activităţi remediale şi extraşcolare, de învăţare nonformală şi consiliere.

Va fi finalizată construirea celor 8 campusuri de învăţământ dual care asigură parteneriate solide între autorităţile publice locale, mediul privat şi unităţile/instituţiile de învăţământ pentru a pregăti elevii şi studenţii în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

Va fi creată prima reţea de şcoli verzi prin care 8 şcoli vor fi reabilitate şi 34 de şcoli verzi vor fi construite, cu o suprafaţă totală de peste 130.700 metri pătraţi. Toate aceste unităţi de învăţământ vor respecta standarde de eficienţă energetică ridicate, contribuind la tranziţia verde.

Vor fi finalizate 45 de proiecte de reabilitare şi construcţie infrastructură universitară socială, cămine, cantine şi spaţii de recreere pentru a asigura derularea procesului educaţional în bune condiţii. Acestea cuprind 15.974 de locuri de cazare reabilitate sau nou construite, 15.359 de locuri în spaţii de recreere şi 3.165 de locuri în spaţii de luat masa pentru studenţi. În plus, 40% din locurile reabilitate sau construite sunt alocate studenţilor proveniţi din medii defavorizate pentru a le înlesni accesul la educaţie.

Pentru profesionalizarea managementului educaţional, cel puţin 10.000 de directori de unităţi de învăţământ şi inspectori vor fi formaţi pentru competenţe manageriale care să asigure o mai bună desfăşurare a proceselor administrative şi educaţionale din şcoli.

Ministerul Educaţiei şi Cerecetării anunţă că va consolida mecanismele de monitorizare şi control care să permită finalizarea proiectelor până la 31 august 2026.