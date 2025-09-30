Începând cu luna octombrie, demnitarii din Cancelaria prim-ministrului, respectiv secretarii și consilierii de stat, nu vor mai beneficia de șofer personal. De asemenea, Executivul a redus semnificativ numărul mașinilor închiriate pentru angajații săi, de la 30 la 15, iar din cei opt ospătari care deserveau cabinetul premierului și pe miniștri urmează să rămână doar patru, confirmă Mihai Jurca.

Șeful Cancelariei prim-ministrului a explicat, într-un interviu acordat Digi24, că, deși aceste măsuri au fost deja implementate, reducerea personalului nu a putut fi realizată până în prezent, deși fusese promisă încă din luna iulie. Jurca a precizat că motivele țin de necesitatea identificării unui mecanism legislativ care să prevină eventuale procese în instanță pentru angajații cărora le-ar fi desființate posturile.

Jurca a adăugat că, până acum, nu au fost concediați angajați, însă unii și-au dat demisia de comun acord. Doar doi angajați au părăsit Guvernul la solicitarea lor.

„Nu am dat afară oameni, dar unii și-au dat demisia, cu acordul părților. E nevoie de un proces care să stea în picioare din perspectiva legalității”, a precizat acesta. Până acum, doar doi angajați au plecat din Guvern la solicitarea lor”, a explicat Mihai Jurca.

Șeful Cancelariei a menționat că reducerea cheltuielilor cu autovehiculele s-a realizat prin renunțarea la contractele cu RAAPPS și trecerea la piața liberă, unde au fost încheiate contracte de leasing pentru Dacii la costuri considerate corecte de piață.

Numărul mașinilor a scăzut de la 30 la 15, iar, odată cu expirarea contractului RAAPPS de la 1 octombrie, șoferii angajați vor fi eliminați pentru toți demnitarii și angajații cancelariei.

Jurca a explicat că aceste măsuri au condus la o reducere considerabilă a cheltuielilor lunare, de la 848.000 de lei la 470.000 de lei, iar din octombrie se estimează o scădere suplimentară la 87.000 de lei pe lună.

În ceea ce privește cheltuielile de protocol, șeful Cancelariei a precizat că au fost renegociate contractele cu RAAPPS, după ce anterior s-a constatat că produsele erau achiziționate cu aproximativ 30% mai scump față de prețul pieței.

Jurca a explicat că acum costurile pe produs au fost reduse, iar cheltuielile cu protocolul scad astfel cu aproximativ 40% din totalul anterior.

El a adăugat că fiecare demnitar poate consuma apă sau cafea în valoare de maximum 300 de lei pe lună, iar organizarea unei mese cu un invitat, cum ar fi un demnitar străin, este permisă doar cu aprobarea prealabilă a premierului pentru a verifica justificarea acesteia.

„Am renegociat contractul cu RAAPPS, filiala care se ocupa de bucătărie. Am redus costurile pe produs, pentru că acolo era o problemă mare: se sărea de prețul pieței. Asta are un impact de vreo 40% din cheltuieli. Fiecare demnitar poate consuma apă sau cafea de doar 300 de lei pe lună. Există posibilitatea ca ei să își organizeze un prânz, o masă cu un invitat – ceea ce e bine, un demnitar din străinătate, spre exemplu. Dar acestea sunt restricționate, în sensul că trebuie aprobate de fiecare dată pentru a înțelege dacă sunt justificate sau nu. E foarte important să reducem la minim, fără a reduce nivelul de reprezentare”, a adăugat șeful Cancelariei.

Potrivit estimărilor Guvernului, economiile totale realizate în ultimele două luni prin reducerea cheltuielilor cu mașinile și protocolul se ridică la peste 1,5 – 2 milioane de lei.

Mihai Jurca a subliniat că aceste măsuri fac parte dintr-un pachet mai larg de reforme, cel de-al treilea, care va începe de la nivel local și va continua cu modificări profunde în structurile centrale ale statului. El a menționat că obiectivul principal este ca reformele să fie ireversibile, astfel încât posturile și instituțiile eliminate să nu mai poată fi reînființate.

Jurca a explicat că procesul de reformă implică găsirea unor metode legislative care să asigure stabilitatea schimbărilor și prevenirea contestărilor juridice.

„Acest pachet pornește de la reforma locală, la care este important să adăugăm o reformă în structurile centrale, pregătite pentru asta. E important să găsim alte metode de a reduce cheltuiala statului. E o discuție în coaliție. Sentimentul de urgență – eu personal – îl am, în fiecare zi. Nu e suficient doar asta, e nevoie de consens și o documentare legislativă. E complicat să întorci procese construite în ani de zile. Nu e simplu. Vrem ca ceea ce facem să nu fie reversibil. Dacă am stabilit că desființăm posturi sau instituții, ar trebui să rămână așa”, a punctat Mihai Jurca.

Referitor la numirea unui nou vicepremier, șeful Cancelariei a declarat că subiectul nu a fost încă discutat cu premierul Ilie Bolojan și că nu se va lua nicio decizie în această privință în perioada imediat următoare. El a precizat că premierul ar trebui să analizeze și să decidă asupra profilului necesar pentru postul de vicepremier, fără implicarea partidelor politice.

Mihai Jurca a exclus orice ipoteză privind o posibilă demisie a premierului, subliniind că Guvernul este hotărât să ducă la bun sfârșit reformele începute. Șeful Cancelariei a mai spus că, după mijlocul anului 2026, Guvernul se va concentra pe măsuri de dezvoltare a României, în urma stabilizării reformelor inițiate.