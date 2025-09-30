În cadrul întâlnirii, s-a transmis că Guvernul va continua să promoveze disciplina fiscală, responsabilitatea în gestionarea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei în colectarea veniturilor.

Executivul a transmis că prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile fiind axate pe situaţia bugetară actuală şi pe măsurile necesare pentru corectarea deficitului. În cadrul întâlnirii, premierul a explicat motivele care au determinat recentele reforme şi a subliniat că priorităţile Guvernului vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi direcţionarea resurselor către sectoare cu potenţial de dezvoltare, cum sunt energia şi agricultura.

Guvernul a transmis că şeful Executivului a subliniat că aceste măsuri sunt esenţiale pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru diminuarea dezechilibrelor şi inechităţilor sociale. De asemenea, el a evidenţiat importanţa unei alocări mai eficiente a resurselor publice, prin sprijinirea proiectelor care generează randament economic şi aduc beneficii comunităţilor.

Directorul executiv al FMI a confirmat că România urmează o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a transmis sprijin pentru continuarea reformelor. Totodată, el a subliniat importanţa stabilităţii politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern.

Guvernul precizează că, la finalul întâlnirii, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat angajamentul Executivului de a menţine disciplina fiscală, responsabilitatea în gestionarea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei în colectarea veniturilor.