Premierul a explicat că, în opinia sa, factorul decisiv în alegerea șefilor serviciilor secrete este profesionalismul persoanei. El a precizat că nu contează dacă candidatul provine din politică sau din mediul civil, ci modul în care și-a demonstrat competența de-a lungul carierei.

„Nu partidele sunt problema, ci oamenii. Poți să fii un om din politică sau din zona civilă și să fii la fel de performant și serios. Contează profesionalismul, nu apartenența politică. (…) Deci poți să fii un om din politică cu mulți ani vechime, ceea ce uneori te poate ajuta sau îți poate crea o imagine de aparținător a unei zone care n-a performat, dar poți să fii un om serios, care ți-ai făcut treaba, sau poți să fii un om din zona civilă, din afara politicii și să să fii la fel, un om performant, un om serios”, a declarat premierul.

Această abordare scoate în evidență ideea că experiența profesională și seriozitatea trebuie să primeze în fața considerentelor politice. În plus, premierul a subliniat că selecția persoanelor pentru conducerea SRI și SIE are implicații directe asupra credibilității și funcționării acestor instituții în relația cu societatea.

Șeful Executivului a punctat că orice propunere pentru conducerea serviciilor secrete trebuie să fie aprobată de Parlament. Înainte de vot, se discută în cadrul coaliției pentru a asigura majoritatea necesară. Această procedură formală stabilește un cadru clar, în care fiecare partid își poate exprima poziția și poate contribui la decizie.

„Domnul președinte, când va considera de cuviință, va veni cu o propunere, iar partidele din coaliție vor asigura votul în Parlament”, a precizat Bolojan, la Digi 24.

Premierul a precizat că orice numire a șefilor serviciilor secrete trece printr-o discuție în coaliție și prin aprobarea Parlamentului, procedură menită să asigure sprijinul necesar votului.

Președintele Nicușor Dan a comentat recent că desemnarea unui director civil la SRI ar putea contribui la reducerea exceselor instituției. El a arătat că influența SRI în viața politică și economică a fost semnificativă și că persoana care va conduce instituția va deține o poziție importantă în statul român.