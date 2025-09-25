Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scenariul potrivit căruia premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona în cazul în care Curtea Constituțională ar respinge legea pensiilor magistraților.

El a spus că o astfel de ipoteză nu se confirmă și a explicat că, în experiența sa, obiecțiile de neconstituționalitate pot fi admise sau respinse, ceea ce face parte din mecanismele normale ale democrației. Șeful statului a subliniat că procesul nu este matematic, ci supus unor interpretări unde pot apărea ambiguități.

„Deloc. Deloc. Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții de neconstituționalitate, una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea a apreciat altfel. Democrație. Nu e o chestiune matematică. În limbaj poți să ai ambiguități. (…) Se mai întâmplă”, a spus președintele Nicușor Dan la Digi24.

În legătură cu vârsta de pensionare a magistraților, Nicușor Dan a spus că nu dorește să se antepronunțe asupra legii aflate la CCR, dar și-a menținut opinia că a fost o aberație politică să existe pensii mai mari decât salariile. El a amintit că această situație a fost parțial corectată în 2022, iar noua lege prevede un raport de 70%, eventual 75%. Președintele a susținut că nu este normal ca un magistrat să se pensioneze când se află încă în plină activitate.

Pe de altă parte, a explicat că magistrații au fost suprasolicitați, comparativ cu alte profesii. El a dat exemplul volumului uriaș de dosare cu care se confruntă judecătorii, menționând că aceștia ajung să primească dosare întregi aduse cu cărucioare, fiind obligați să le parcurgă într-un timp foarte scurt. Din acest motiv, uzura în rândul lor este mai mare decât în alte meserii, iar etapa de pensionare trebuie să țină cont și de această realitate.

„Nu vreau să mă antepronunț pe legea care e la CCR. (…) Îmi mențin opinia. A fost o aberație pe care politicienii au creat-o ca pensia să fie mai mare ca salariu. Au fost jurnaliști din afară care m-au întrebat și când le-am spus nu le venea să creadă. Această aberație care a fost corectată parțial în 2022 și acum în sfârșit legea asta spune 70%, putem să vorbim 75%. Am mai spus că nu e normal să te pensionezi când ești în plină putere. Pe de altă parte, acolo sunt în dezacord, nu sunt populist, spre deosebire de multe alte categorii din țara asta, care dacă ești profesor lucrezi cam cât lucrează un profesor din Cehia, dacă ești pilot de avion, soldat, etc. oamenii aceștia au fost suprasolicitați. Toată lumea s-a dus la instanță. Vine grefiera cu un cărucior de supermarket plin de dosare și judecătorul se presupune că trebuie să le cunoască pe toate și pe urmă peste două săptămâni vine cu un alt cărucior. Oamenii aceștia sunt mult mai uzați ca cei din alte meserii”, a mai spus șeful statului.

Președintele a vorbit și despre anunțul premierului privind ținta de deficit de 8,4% pentru anul 2025. El a spus că Ilie Bolojan ar fi putut avansa și alte cifre, dar a ales să fie realist, ceea ce transmite credibilitate piețelor și Comisiei Europene.

În opinia sa, inflația de 10% înseamnă că fiecare român are cu 10% mai puțini bani pentru cheltuielile curente, dar România rămâne pe direcția reducerii deficitului. Acest lucru presupune însă recurgerea la împrumuturi pentru a acoperi cheltuielile peste venituri.

„L-am avut pe premier care a ieșit în conferință de presă și a spus că ținta noastră de deficit anul acesta e 8,4, putea să spună 7 și ceva, dar a fost onest. Putea să fie mai mult deficitul. În momentul în care Guvernul spune niște cifre, piața, Comisia Europeană cred asta. Noi avem o inflație de 10%, asta înseamnă că fiecare român din țara asta are cu 10% mai puțini bani pentru cheltuielile curente. Însă România merge pe drumul ei de reducere a deficitului. Orice deficit înseamnă bani pe care tu nu îi ai și îi împrumuți”, a mai spus președintele.

Pentru a ilustra situația bugetară, Nicușor Dan a făcut o paralelă cu perioada în care conducea Primăria Capitalei. El a spus că obișnuia să înceapă anul fără fondurile necesare plății salariilor din ultimele luni și acoperea lipsurile prin rectificări bugetare. Președintele a subliniat însă că, spre deosebire de nivelul local, la nivelul unui stat asemenea soluții nu sunt recomandate, întrucât instituțiile internaționale se raportează strict la cifrele oficiale.

În ceea ce privește anul 2026, Nicușor Dan a precizat că, potrivit ministrului de Finanțe, impactul bugetar ar urma să fie de 3,3%. El a adăugat că speranța este ca statul să reușească o colectare mai bună a TVA, ceea ce ar reduce presiunea asupra bugetului și ar ajuta la o gestionare mai eficientă a finanțelor publice.