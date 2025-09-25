Vacanță la munte ca vedetele! Cât costă un sejur la cabanele vedetelor din România?

Tot mai multe vedete autohtone investesc în turism și transformă locuri de poveste în destinații de vacanță. De la hoteluri moderne în Poiana Brașov la conace boierești și pensiuni tradiționale, fiecare proprietate poartă amprenta personalității proprietarului ei.

Fie că ești în căutarea luxului, a autenticului sau a unei experiențe culinare speciale, vedetele din România nu te vor dezamăgi. Iată unde poți să-ți petreci weekendul sau vacanța… ca o celebritate!

Simona Halep i-a surprins pe admiratorii ei nu doar pe terenul de tenis, ci și în turism cu „Hotel Simona Halep” din Poiana Brașov – un boutique-hotel modern, perfect pentru ski și weekenduri la SPA. Prețurile pornesc de la aproximativ 900–1.000 lei/noapte, iar rezervările se pot face direct pe site sau pe platformele de booking.

La poalele Munților Făgăraș, Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, au dat viață proiectului „OberWood” din Porumbacu de Sus – un complex de case tradiționale renovate în stil montan. Aici, o vilă pentru două persoane poate fi închiriată cu circa 660 lei/noapte, dar pentru case mai mari tarifele ajung la pachete de peste 1.700 lei pentru două nopți.

Tot în Porumbacu de Sus, Tudor Chirilă a readus la viață o casă tradițională transformată în unitatea de cazare „Porumbacu 216”. Prețurile variază de la 350–450 lei/noapte pentru camere simple, până la pachete speciale ce depășesc 1.400 lei pentru trei nopți, mai ales în perioadele de sărbători.

În Argeș, Monica Anghel a transformat un conac istoric într-o pensiune-boutique: Conacul „Sfânta Elena”, unde camerele duble se închiriază cu 280–420 lei/noapte. În perioadele festive, prețurile cresc prin pachete dedicate Revelionului și Paștelui.

Cântăreața Maria Constantin își așteaptă fanii la „Pensiunea Prestige House” din Curtea de Argeș, unde camerele duble se închiriază cu prețuri între 130-200 lei/noapte. Pentru grupuri mari, pensiunea întreagă poate fi rezervată cu aproximativ 1.500 lei/noapte.

Carismaticul chef Nicolai Tand îi primește pe oaspeți la „Casa Tand” din Maramureș, o pensiune tradițională unde camerele pornesc de la 180 lei/noapte, iar întreaga casă (3 dormitoare pentru 6 persoane) poate fi închiriată cu circa 1.248 lei/noapte.