Florin Călinescu a declarat că nu există nicio logică în acest caz. El a apreciat că scopul primar al dosarului este excluderea lui Călin Georgescu din competiția pentru alegeri. Călinescu a susținut că procesul va fi lungit până după 2028, poate chiar până în 2032. El a comparat durata estimată a dosarului cu dosarele vechi ale unor lideri politici.

Călinescu a spus că, în opinia lui, demersul va face ca Georgescu să nu ajungă la un complet până în anul de referință. El a explicat că astfel se creează un efect practic de blocare a candidaturii. Actorul a punctat că nu se poziționează într-o tabără politică anume, ci că vorbește din perspectiva dreptății în legătură cu acest caz.

Florin Călinescu a susținut că există decizii politice care urmăresc un rezultat anume, iar, în opinia sa, procesul este conceput astfel încât să țină calendaristic persoana în cauză departe de competițiile electorale.

„Logica nu există în această situație. Cred că vor să-l scoată din joc. Cred că o să țină și în 2028 și în 2032, până îmbătrânește și se plictisește. Poate nu mai candidează pentru că nu va mai avea dreptul. Nu cred că va ajunge până în 2028 la niciun complet. N-ai auzit de prescrieri după 10 ani. Primul scop al acestui demers este ca domnul Georgescu, pentru eu nu mă situez în nicio tabără, sunt cu dreptatea. Spun așa prima situație pe care o s-o constați e că în 2028 va fi la șaptea sau a 77-a … aproape ca dosarele lui Ion Iliescu. Eu aș merge mai departe. Acest proces va ține calendaristic ca domnul respectiv să nu poate candida în 2028, după care mai vedem, dacă mai are nervi pentru 2032, o să-l țină până atunci. Florența vrea ca Nicușor Dan să vadă: „Ia uite a început să muncească băiatul”, a declarat Florin Călinescu pentru Gândul.

Călinescu a comentat și criticile aduse de procurorul general Alex Florența privind așa-numita „lovitură de stat” din noiembrie 2024. El a susținut că, în realitate, actele care au fost invocate ca semne ale unei tentative de răsturnare a ordinii au fost, după părerea lui, cunoscute anterior.

Călinescu a declarat că anumite imagini și postări publice ale unor persoane fuseseră vizibile pe rețele sociale.

El a apreciat că acuzațiile privind pregătirea unei lovituri de stat par forțate. Călinescu a spus că, din perspectiva lui, responsabilitatea pentru clarificarea faptelor rămâne a autorităților.